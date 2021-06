Eduin Caz causa furor al ponerse una tanga roja y bailar frente a su público

México.- Uno de los cantantes que últimamente ha dado mucho sobre qué hablar es Eduin Caz, de Grupo Firme, después de la tremenda caída que sufrió en uno de sus conciertos por, supuestamente, andar pasado de copas, ahora vuelve a ser el centro de atención por lo que hizo frente a sus fanáticos.

Resulta que en uno de los conciertos que ofrece en su gira por Estados Unidos, se le vino una ocurrencia a la mente y fue ponerse una tanga roja de las que le arrojaron sus fans al escenario, causando furor ante su público.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El cantante elevó la temperatura al hacer sus mejores pasos de baile, evidenciando lo bueno que es para mover las caderas, incluso, después de que el video comenzó a circular por las redes sociales, muchos señalaron que se mueve mejor que las bailarinas profesionales.

Leer más: Jennifer López custodia su belleza rodeada de policías de Miami

En un breve video que circula en Internet se le aprecia a Eduin Caz causando sensación con esta prenda y se puede apreciar cómo sus compañeros de trabajo no pueden parar de reír a carcajadas, mientras su público le aplaude la cómica acción.

A pesar de que muchos se divirtieron con la acción, hubo quienes se le fueron en contra y con todo, asegurando que es un ridículo, incluso le piden que hable su orientación sexual, pues creen que es gay y lo mejor es que "ya salga del clóset".

Ante los comentarios, el cantante Eduin Caz no se ha pronunciado, pero sus seguidores sí y no paran de defenderlo, explicando que no ven nada de malo en que un hombre se entretenga de esta manera y los estereotipos deberían quedar de lado de una vez por todas.

Fiesta Enigma y Eduin

Síguenos en