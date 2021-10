Eduin Caz, de Grupo Firme, recibe botellazo en el escenario y enfurece con sus fans

Continúan los desaires hacia los cantantes con el regreso de los conciertos presenciales, hace algunas semanas fue Pancho Barraza el afectado y ahora es Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme, quien fue humillado en pleno escenario.

Fue durante una reciente presentación en Carolina del Sur, Estados Unidos, en donde la popular agrupación deleitó a los asistentes con sus mejores éxitos, pero esto no fue suficiente para sorprenderlos, pues en un momento cometieron tremenda agresión en contra del vocalista.

Mientras Eduin Caz deleitaba con el éxito 'Cada vez te extraño más', uno de los fanáticos presentes le aventó tremendo botellazo, que hizo enfurecer, no sólo al cantante y sus compañeros, también al público, que pidió lo sacaran del lugar.

Al terminar mojado por la botella que le lanzaron, Eduin decide parar de cantar y cuestiona quién lo hizo, para posteriormente pedirle a los guardias de seguridad del evento que lo saquen, mientras de fondo del público exigía lo expulsaran del lugar.

El cantante se notó de lo más molesto ante la acción de uno de los presentes, pues no es la primera vez que una acción de este tipo sucede. Por fortuna, no pasó a mayores, no hubo heridos ni más que comentar.

Eduin pidió de manera educada a la seguridad del evento sacar a la persona que lo agredió y hasta que le regresaran el dinero de su boleto. Los presentes también estuvieron muy molestos con la acción y no dudaron en externar su apoyo hacia el cantante.

El video circula por las redes sociales y, como era de esperarse, el enojo es expresado a través de comentarios, donde argumentan que si no les gusta cierto artista no acudan a verlo, y que dejen las acciones de ese tipo.