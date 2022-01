Eduin Caz de Grupo Firme revela por que cantó la canción de Soy El Ratón

Una vez más Eduin Caz de 27 años de edad, decidió aclarar un punto muy importante después de que varios fans le preguntaran por qué no sale en el video oficial de Soy El Ratón de Codigo FN, pues hace poco se le vio en un video el cual se hizo viral donde se ve al famoso interpretando el polémico tema.

"Hello familia como están muy buenas noches este video es muy breve quiero explicar un tema me están llegando muchos mensajes que porque no salgo en el video oficial cantando la del Ratón porque no es una canción que yo cante esa canción es de mis amigos de Código", dice Eduin Caz.

Aunque a muchos usuarios no les gustó la interpretación del líder del Grupo Firme pues consideran dicho tema como algo muy polémico y delicado, otros estuvieron a favor pues es solo una canción, además muchas veces tienen que hacerlo pues es parte de su trabajo como artistas gruperos.

Entonces el video que se hizo viral yo estaba cantando en una fiesta familiar amigos, primos, me pidieron la canción la intérprete estoy leyendo la canción, porque no me la sé y realmente todo mundo la grabó, dijo el cantante en sus redes sociales.

Para quienes no lo saben en los últimos meses Eduin Caz ha estado envuelto en la polémica por diversos asuntos entre ellos el de la supuesta infidelidad que cometió, pero ha sabido manejar los escándalos como todo un profesional.

"Como si fueran los primeros en cantar canciones así, ojalá le vaya muy bien a grupo firme", "Se imaginan donde se niegan a hacerle una canción, se ganan un enemigo muy grande, la verdad no creo que tienen opción", escriben los usuarios.

Cabe mencionar que en estos momentos Eduin Caz se encuentra muy concentrado en su próxima presentación la cual será en el festival de Coachella, donde se presentarán por primera vez a lado de artistas de talla mundial como Harry Styles, además los éxitos no han parado por parte de Grupo Firme la cual es una de las sensaciones del momento, por lo que pronto tendremos más noticias de ellos.

Leer más: Ashley Grace de Ha Ash recibe pastelazo en concierto por parte de su hermana Hanna Nicole