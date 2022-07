Eduin Caz enfurece contra quienes critican su manera de bajar de peso

Eduin Caz de 28 años de edad, explotó en redes sociales cuando le preguntaron que está tomando para bajar de peso, pues como ya se sabe desde hace meses le ha dado con todo al gimnasio mostrando resultados extraordinarios con los que deja a más de uno de sus fans impactado.

Como era de esperarse, más de un internauta ha insinuado que Eduin Caz no solo hace ejercicio sino algo más, por lo que en redes sociales subió un video donde en modo de broma explota para quienes hacen insinuaciones sobre su vida fitness, por lo que arremete en contra de la persona que lo está grabando.

Aunque se trató de un video para TikTok donde el líder de Grupo Firme es una estrella, pues siempre sube contenido de todo tipo, algunos aseguran que muchas veces el cantante mexicano en realidad si quisiera explotar de esa manera por todos los chismes que han surgido desde que saltó a la fama, pero lejos de ese siempre se detiene ya que ante todo es profesional.

"Ahorita salen los haters expertos a decir que se está metiendo mugrero y que no lo hacen bien jaja como siempre", "Se anda preparando para el 15 de septiembre en las vegas !!! @beeereenicee Ya quiero", "JAJAJJAAJ AWUEBO A la gente nunca la vas a tener contenta, siempre van a criticar", "Cómo no soy artista no va a contestar, pero te enojes", "Jajaja ese si me gusto un chingo, mejor tick del mes", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, el chisme más reciente sobre este famoso fue que había terminado con su esposa, la influencer Daisy Anahy, madre de sus hijos y que se estaban dando un tiempo, pero él de inmediato lanzó una publicación en donde todo estaba bien, incluso se les vio juntos en una fiesta.

Cabe mencionar que la estrella del regional mexicano del momento ha tratado de mantener su vida privada alejada de los medios, pero no ha sido nada fácil para él, pues su popularidad está fuera de su alcance, por lo que solo ha tratado de ser lo más precavido posible.