Eduin Caz lanza advertencia a familiares y amigos por destruir su departamento de lujo

Molestia y decepción es lo que siente Eduin Caz de 28 años de edad, en estos momentos, pues tras darse un poco de tiempo debido a varias giras, además de otros proyectos, fue a visitar el departamento que tiene en Mazatlán, pues el artista de vez en cuando se lo presta a familiares o personas cercanas a él, pero cuando lo inspeccionó se dio cuenta de algo que lo molestó.

Resulta que algunas partes del inmueble estaban dañadas y había algunas cosas que no estaban en su lugar, por lo que Eduin Caz de lo más molesto, lo primero que hizo fue lanzar un video para avisar a todas aquellas personas que le quieran pedir el lugar que ya no se los prestara debido a los destrozos.

"Hola, hola familia, les tengo un mensaje muy importante de parte de mi esposa y mío, toda la familia y amigos que vienen a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa ya saben que les presto mi departamento, pero esto ya está roto, me dejan todo desordenado y pues lamentablemente yo soy muy especial y a mí nadie me regaló nada yo cuido mucho mis cosas entonces evítenme la pena de decirles que no cuando me pidan el departamento porque ya no se los voy a prestar", dijo Eduin Caz.

Y es que como bien lo dijo el vocalista de Grupo Firme, todo le ha costado desde que empezó a darse a conocer, por lo que quiere dejar en claro que nada es personal, pero que sí cuida demasiado todo lo que se gana con el sudor de su frente, además siempre ha dicho que llegar hasta donde está fue difícil.

Como era de esperarse, las redes de inmediato reaccionaron a las declaraciones del cantante, pues está en todo su derecho de defender lo suyo, mientras que otros de inmediato le tiraron hate por dicha declaración.

"Creen que porque son familiares lo dejará pasar pues no, todo cuesta yo, le llamo conchudez!!! Así de simple", "Y para que lo hace público ni que todo mundo se lo pidiera que les hable a los que se lo piden y se los diga a ellos, pero como siempre queriendo dar a saber", escriben las redes.