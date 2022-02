Eduin Caz le bailó salvaje Daisy Anahy en concierto de Bad Bunny

Eduin Caz de 28 años de edad y su mujer Daisy Anahy acudieron a un concierto de Bad Bunny donde se la pasaron increíble, ya que estuvieron compartiendo en sus historias de Instagram como se la pasaron dejando en claro que son fanáticos del cantante quien al parecer dio un show de diez.

Lo que más llamó la atención fue como Eduin Caz le empezó a bailar a la madre de sus hijos de una manera muy salvaje dejando a todos con el ojo cuadrado por los movimientos que se carga el artista quien siempre ha sido muy extrovertido en todo lo que hace.

Por si fuera poco ambas celebridades llevaron ropa muy urbana y como al concierto, pues a Eduin Caz se le vio con un pantalón negro y una playera básica del mismo tono, así como una pequeña mochila donde lleva sus cosas, mientras que Daisy Anahy, portó un pantalón roto, así como una blusa café sin tirantes con la cual se miraba fresca.

"Bueno es a su esposo eso no es noticia nada cada quien se divierte como quiere y ellos son esposos", "Que lindos y la gente que los critica que les dolerá me pregunto Dios les ha dado tantas bendiciones y no tiene nada de malo que lo disfruten al contrario a mí me encanta ver a esta y todas las parejas felices", escriben las redes.

Otra de las cosas que llaman la atención sobre esta pareja, es que a pesar del hate que reciben lejos de que les afecta les da más fama, pero ellos no entran en guerra con sus detractores, al contrario, los dejan que hablen, pues no quieren entrar en polémica de ningún tipo.

Eduin Caz también ha estado lleno de cosas buenas, pues hace poco Grupo Firme fue galardonados en Premios Lo Nuestro, donde dejan en claro que son la agrupación del momento además han traspasado fronteras, por si fuera poco, están muy agradecidos con los fans debido a todo el apoyo que les han brindado.

Por su parte Daisy Anahy también ha logrado su imperio de seguidores, quienes la defienden de todos los ataques.

