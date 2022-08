Eduin Caz logró el éxito porque fue HIPNOTIZADO, asegura el cantante del Grupo Firme

México. El cantante Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, habría logrado el éxito debido a que fue hipnotizado, lo dice él en entrevista que circula en redes sociales.

El secreto del éxito de Eduin Caz es que años atrás fue hipnotizado por Jhon Milton y en el ejercicio habría sido "desbloqueada su mente", por medio de la hipnosis.

En redes sociales circula el video en donde Eduin menciona que fue hipnotizado y el especialista le prometió mejorar sus habilidades artísticas y lo consiguió.

Muchas personas no creen en conferencias alusivas al hipnotismo, incluso a los hipnotistas los consideran "charlatanes", pero otras no, y este es el caso de Caz, quien cree en lo referido.

Pero Jhon Milton asegura que pudo "desbloquear" a la mente de Caz y asegura además que lleva cuatro años hipnotizándose en las presentaciones de este especialista.

"Al principio cuando vine, vine a divertirme, entonces me quedé dormido, le dijeron que yo cantaba y me dice: ‘vas a tener mejoría en tu voz, vas a poder llegar a notas que no alcanzabas antes, todo va a ser diferente...", menciona Caz de acuerdo a la experiencia vivida.

El cantante de temas como Ya supérame también manifiesta que el hipnotista le dijo que iba a ser más alegre de lo que era y así ha sucedido, increíblemente.

Grupo Firme, cuyo vocalista es Eduin Caz, actualmente es uno de los grupos mexicanos con más éxito en México y gran parte de USA, puesto que donde quiera que se presenta consigue llenos totales.