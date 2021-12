"Eduin Caz pa' rato, ánimo", vocalista y líder de Grupo Firme reaparece tras hospitalización (VIDEO)

Los mensajes de parte de su fiel público no se hicieron esperar: "todo estará bien", "que se recupere porque quiero echar chelas con él", "que Dios lo proteja y le brinde salud", "vas a salir de esta, que te recuperes, en el mundo necesitamos gente chingona como tú", "fuerza Eduin, tu público siempre apoyándote", "bendiciones y que su estado de salud mejore, necesitamos seguir cantando juntxs" y más.

Vamos a estar muchísimo mejor, gracias a todos por todo su apoyo, Dios me los llene de bendiciones y aquí andamos, Eduin Caz pa' rato, ánimo.

Asimismo manifestó estar bien y haber comenzado un tratamiento con un especialista, "he recibido la opinión de varios doctores y estamos en tratamiento para poder alivianarnos".

Posterior a su hospitalización, Eduin Caz reapareció en redes sociales y agradeció a sus fans por sus muestras de apoyo , "agradecerles a cada uno por cada bendición que me han mandado, la verdad que hoy ya me siento un poquito mejor".

