Eduin Caz se equivoca de evento en los Latin American Music Awards y se hace viral

Eduin Caz de 28 años de edad, pasó un momento bochornoso en los Latin American Music Awards, esto después de equivocarse de ceremonia, pues el artista comentó Grammy en vez de lo anterior, pero lejos de improvisar su error, el artista muy a su estilo lo primero que hizo fue reírse algo que lo salvó entre el público quien se río junto con él.

Y es que cuando estaba a punto de darle el premio a Jhay Cortez por el tema Dakiti en la categoría Sencillo del Año, el famoso muy emocionado al revelar el nombre del ganador, mencionó Latin Grammy, evento que no tenía nada que ver, por lo que Eduin Caz, famoso vocalista de Grupo Firme tuvo que reconocer su error con su peculiar forma de ser.

"#fangrupofirme aunque se haya equivocado Los vimos en Vegas y los volveríamos a ver muchas veces más!!", "Jajajajaj ya lo repetí varias veces, me da mucha risa la cara que pone cuando se equivoco", "También rogner Figueroa oh como se llame se equivocó y dijo latin gramys", "Mi cara cuando le cuento la parte de la historia que no debí contarle ami mama", escriben las redes sociales al ver el error del cantante.

Aunque dicha parte fue quitada en el programa que se grabó, esta parte ya se hizo viral, no tanto por el error, sino porque Eduin Caz se ha convertido en la personalidad del momento, por lo que todos sus fans están más que atentos a lo que haga.

Otra de las cosas que llamó la atención es que Grupo Firme ganó en Grupo Favorito de Regionales Mexicanos, donde el líder de la agrupación se dijo nuevamente feliz porque los hayan tomado en cuenta, por lo que agradecieron no solo a sus fans, sino a la oficina que los representa.

Cabe mencionar que hace unos días se presentaron en Coachella, donde les fue de maravilla, pues cantaron varios de sus éxitos por todo lo alto, dejando en claro que siguen siendo de los artistas favoritos en la música mexicana, además el estilo que se carga ha llamado mucho la atención.

