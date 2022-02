Eduin Caz sigue asombrando con su increíble perdida de peso

Quien sigue sorprendiendo a todos en redes sociales es Eduin Caz de 28 años de edad, pues el cantante sigue muy centrado en bajar de peso para verse bien en sus próximas presentaciones, y aunque no lo podría notar tan seguido sus fans le han dicho que se ve muy bien con menos tallas.

Si echas un vistazo a las fan page de Eduin Caz podrás ver como ha cambiado su físico, es decir su abdomen y cintura cada vez más sigue reduciendo, aunque no se sabe bien cuál es la dieta del vocalista de Grupo Firme su manera de entrenar es demasiado ruda, pues lo da todo por hacer las cosas bien.

En sus historias de Instagram se puede ver como hace cardio hasta llegar al límite, además de levantar varios pesos con los cuales deja en claro que también está agarrando demasiada fuerza, además como figura pública trata de verse cada día mejor y eso se lo aplauden sus fieles fans quienes desean ir a un concierto de él en las próximas fechas.

"Ay Beto file a eduin que felicidades y bendiciones porque va ayudar al nino dios lo bendiga y les de man felicidades y bendiciones", "Le estás entrando más duro que nunca toron, ese viejo del @eduincaz es una tolonga de ida y vuelta, a veces me cae mal porque hace rolas bien dolidas, pero me pongo pedo y se me olvida JAJAJAJA SALUDAZO", le escriben en redes al vocalista.

Para quienes no lo saben Beto Sierra se encargó de entrenar por un tiempo a Eduin Caz, incluso ha compartido en redes sociales como ha ido cambiando su físico el cual cada vez se ven los cambios más evidentes.

Otra de las cosas que los fans aman de este artista es su manera de vestir, que va desde ropa muy cómoda, hasta llegar a lo elegante, siempre causa euforia con cualquier vestuario que se pone, pero sobre todo la actitud que tiene ha sido el cariño que muchos le tiene.

Hay que mencionar que hace poco confirmó que Grupo Firme estará en Premios Lo Nuestro, por lo que ya se está preparando.

Leer más: Bruna Rangel de pantalón acampanado deja en claro que nunca pasará de moda