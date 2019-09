Edwin Luna acusado de correr a integrante de la Trakalosa por celos

Vuelve la polémica a la vida de Edwin Luna, luego de darse a conocer que uno de los vocalistas de La Trakalosa de Monterrey, Alann Mora, salió de la exitosa agrupación, pero todo se complicó cuando uno de los mejores amigos del cantante dijo que el joven fue corrido por supuestos celos por parte del líder.

Fue Ulises Tavares, futbolista profesional quien publicó un video en su cuenta personal de Instagram donde se mostró molesto por la salida de su compañero, además mencionó que todo surgió porque Alann tenía mucho más talento y personalidad.

"Hola quiero contarles que me siento muy triste y muy enojado por una noticia que me acabó de enterar y no voy a decir nombres para que no se vayan a ofender, pero cuando tú te sientes opacado, porque esa es la palabra, opacado de algunas personas que tiene más talento que tú, que se entregan más que tú, que tienen más carisma que tú, y que le echan más huevos a la profesión que tú, decides hacerlos de un lado...", dijo el joven en el video.

El mensaje de Ulises amigo de Alann Mora/captura de pantalla

Por si fuera poco el joven no se guardó nada pues mandó otro mensaje, donde arremete en contra de Edwin Luna y es ahí donde escribe el nombre del artista como el principal responsable de supuestamente correrlo de la banda, causando polémica en la publicación donde le dan las gracias a Alann.

"¿Por qué no le ponen la verdad ? que Edwin lo echo por que ya se sentía opacado por el y que los fans ya lo querían más que a él ? Por qué esa es la verdad !! O no? Ahí van a ver cómo a la gente le va doler la salida y más en el escenario que era el de la carisma y la humildad con los fans", comentó Ulises.

Mientras tanto los fans de la banda apoyaron a Alann y comenzaron a darle la espalda a Edwin Luna, pues según internautas el artista ha cambiado mucho durante los últimos meses, ya que aseguran que ya no tiene humildad.

