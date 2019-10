Edwin Luna enamorado del enorme trasero de Kimberly Flores

Edwin Luna dejó a todos sorprendidos al publicar un video en sus historias de Instagram donde aparece subiéndose el pantalón, pero batalla muchísimo pues su enorme trasero no deja que suba hasta arriba causando todo tipo de reacciones en redes sociales.

Como muchos saben Kimberly tiene un tremendo cuerpazo y lo ha presumido varias veces en Instagram pues se ha dedicado mucho a mantener su figura, incluso mucho antes de salir con Edwin Luna, pues la famosa ha estado en el modelaje durante varios años.

Por si fuera poco Flores también presume sus alimentos dando tips a sus fans para que coman saludable y es que lo mismo está haciendo su esposo Edwin Luna, quien tiene varios meses acudiendo al gimnasio para verse increíble en sus presentaciones.

Recordemos que hace unos meses Edwin Luna fue atacado en Instagram por los famosos haters debido a los pantalones apretados que usó durante sus vacaciones por lo que internautas se le fueron con todo, incluso lo tacharon de ponerse las mismas prendas que su amada volviéndose la burla de algunas paginas de Instagram.

No es la primera ve que la pareja es atacada pues desde que están juntos han sido muy atacados incluso el día de su boda Kimberly fue atacada por su madre, pero al parecer la paciencia de la mujer se derramó pues lanzó un video en sus redes sociales, donde dijo que piensa de todas las ofensas que ha recibido.

"Hoy quería dejarles algo que lo traigo acá desde hace muchos días, muchas veces me preguntan en medios, ustedes mismos me preguntan que se siente que si me duele, que pienso de que me critiquen a veces tanto o tan duro y mi respuesta es así, cuando tú te tienes amor propio, creo que lo que opinen, piensen o digan los demás la verdad no importan, importa lo que sientas tú, o sea yo, o tu misma como te sientes, como te ames yo me amo estoy segura de mi y creo que venir con máscaras para agradar al otro para impresionar al otro al final tu no eres feliz...", dijo Kimberly.