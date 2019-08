Edwin Luna impacta con foto de cara de su pasado

El cantante Edwin Luna, vocalista de banda La Trakalosa, impacta en Instagram al publicar una foto de su pasado. Luce una cara totalmente diferente a la que tiene ahora. Él asegura que antes sólo tenia "un poquito más de cabello".

Edwin Luna sigue dando de qué hablar en redes sociales. Ahora se le ocurre publicar una fotografía en la que muestra cómo era unos años atrás físicamente y sus fans le hacen ver que algo se hizo, porque no parece el mismo de 2013.

El post que publica Edwin tiene ya más de 15 mil likes y en varios comentarios le hacen burla, pero la mayoría lo apoyan.

Edwin Luna ha sido criticado en los últimos días en Instagram, por su forma de vestir. En una de las fotografías que publicó aparece con un pantalón demasiado apretado, y en otra, usa los zapatos que su esposa Kimberly modeló en días pasados.

Edwin decide responder a todas estas críticas, ya que también han cuestionado su orientación sexual.

En una entrevista con el programa de televisión "Suelta la Sopa", el cantante aseguró que ese tipo de comentarios no le afectan en absoluto, e incluso consideró que le hacen publicidad, y "no hay promoción mala".

No hay promoción mala. Regresamos de allá (Dubai) y me encontré con memes de ropa y todo. Me estuvieron contactando para trabajar con ellos, entonces te digo, no hay promoción mala".