Edwin Luna no corrió a Alann por celos, asegura

El cantante Edwin Luna no corrió por celos a Alann de banda La Trakalosa, lo asegura él mismo. En distintos medios de comunicación se dijo que Luna habría corrido a Alann de la citada agrupación, pero lo desmiente tajantemente.

Edwin Luna, director de La Trakalosa de Monterrey, habló con la periodista Flor Rubio, quien participa en el programa de televisión "Venga la Alegría", sobre la salida de Alann Mora de la citada agrupación musical.

Luna le desea lo mejor como cantante a Mora y le augura que le irá bien si sigue dedicándose a la música, porque es un muchacho muy talentoso.

La salida de Alann Mora, de La Trakalosa, habría sido supuestamente por celos de Edwin Luna hacia él, si dijo en distintos medios de comunicación.

Ulíses Tavares, futbolista profesional, publicó un video en su cuenta de Instagram donde se muestra molesto por la salida de su compañero, además mencionó que todo surgió porque Alann tenía mucho más talento y personalidad.

Quiero contarles que me siento muy triste y enojado por una noticia que me acabó de enterar, y no voy a decir nombres para que no se vayan a ofender."