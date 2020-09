México. Edwin Luna recuerda cuando lo amenazaron por no cantar un tema infantil en su show. En entrevista con José Eduardo Derbez para su canal de YouTube, el cantante comparte una de las muchas experiencias que le han tocado vivir en su carrera y evoca la ocasión en que bajo amenaza, tuvo que cantar un tema para niños.

Edwin Luna, quien es originario de Monterrey, Nuevo León, México, y es vocalista de banda La Trakalosa, recuerda en la entrevista que años atrás acudió a una fiesta privada y le pidieron que cantara Ser un niño está genial, que canta en dueto co Tatiana.

La fiesta se veía muy tranquila, no me molestaron ni nada, de pronto llega una persona y me dice ‘me está pidiendo la persona que te contrató que cantes Ser un niño está genial’, esa canción es un tema que grabé hace unos años con Tatiana es una canción para niños”, narra el cantante.

Pero lo pero vino cuando intentaba acordarse de la letra de Ser un niño está genial y no lo lograba, así que como pudo hizo para cantarla ante las amenazas que le hicieron en la fiesta, cuenta a Derbez.

Cuando veníamos de regreso a casa me acuerdo que platicando con el director musical le decía ‘me había tocado que me amenazaran por un corrido, que me dijeran tienes que ir a fuerza a este evento o a este lugar, pero nunca me había tocado que por una canción infantil me amenazaran’, menciona.

Edwin también le cuenta a José Eduardo que a la Trakalosa de Monterrey no le ha dado por grabar corridos debido a las malas experiencias que ya les han tocado vivir en años anteriores.

Luna es reconocido por ser el interprete de éxitos musicales como Pa' que me quite las ganas, Pregúntale, En toda la chapa y Me hubieras avisado, entre varios más que se han popularizado con su voz en La Trakalosa de Monterrey.

Un chavalo muy talentoso

Edwin tenía cinco años de edad y ya disfrutaba de la música norteña que escuchaba Miguel Luna, su padre, quien formó parte de agrupaciones como El Palomo y El Gorrión, según información en su biografía.

Además, el primer contacto que tuvo en un escenario se dio cuando su mismo señor padre lo colocó frente al público para cantar cuando apenas tenía ocho años de edad, y eso no se le ha olvidado. Desde niño habría sentido una gran pasión por la música y siempre quiso ser cantante.

Edwin Luna, quien aparte de cantar también toca a la perfección el acordeón, cursó estudios en la escuela secundaria donde estudió contabilidad, pero que abandonó al poco tiempo para dedicarse a conquistar su sueño de convertirse en un gran cantante.

