Edwin Luna responde a críticas por su forma de vestir

El cantante Edwin Luna ha decidido responder a la ola de críticas en su contra, por su manera de vestir, las cuales incluso cuestionan su orientación sexual.

Y es que, desde su despedida de soltero, el vocalista de la Trakalosa de Monterrey ha sido criticado en redes sociales por la manera en que le gusta vestir, particularmente el uso de pantalones muy ajustados. Entre las numerosas críticas están algunas que lo tildan de "afeminado" e incluso cuestionan su gusto por las mujeres.

Ante esto, el marido de Kimberly Flores ha decidio romper el silencio y dar una respuesta a todos sus detractores. En una entrevista con el medio "Suelta la Sopa", el cantante aseguró que ese tipo de comentarios no le afectan en absoluto, e incluso consideró que le hacen publicidad, y "no hay promoción mala".

"No hay promoción mala, todo va sumando poco a poco. Regresamos de allá (Dubai) y me encontré con memes de ropa y todo. Me estuvieron contactando para trabajar con ellos, entonces te digo, no hay promoción mala".

Edwin Luna aseguró que este tipo de cosas son inevitables al estar en el medio artístico, y por lo tanto no tendría sentido molestarse.

Tienes que entender el rollo de este medio (...) Sería muy tonto de mi parte enojarme y no tengo nada en contra de eso", señaló.

Para no dejar lugar a dudas, afirmó que él es un hombre heterosexual feliz y no le causa conflicto que piensen otra cosa. Dijo que muchos de sus amigos a los cuales admira, quiere y respeta tienen otras preferencias sexuales.

Yo tengo amigos que son gays y que yo los respeto, convivo con ellos y todo", aseguró.

Y en medio de las críticas, el cantante compartió una nueva foto en su cuenta de Instagram donde luce feliz con su ya característica forma de vestir, algo que no pasó desapercibido para los usuarios, pues muchos de ellos lo criticaron nuevamente.

"Me tienes con duda, porque ponerte los pantalones de tu esposa no lo entiendo? (sic)", escribió una usuaria.

"Esos pantalones no te van muy bien, eso me entristece, pero buena vibra siempre para ti y tu familia", comentó alguien más.

Sin embargo, no todo son malas críticas, pues otros de sus seguidores aprovecharon para mandarle saludos e incluso elogiarlo por su físico y actitud.

La imagen cuenta ya con más de 71 mil 700 "me gusta" y cientos de comentarios.