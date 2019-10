Edwin Luna se da un retoque en la cara y es atacado

Edwin Luna vuelve a ser noticia en el mundo de las redes sociales y es que el cantante subió una foto donde anunció que se haría un retoque en su rostro dejando en claro que es parte de su carrera y no como parte de la vanidad como muchos de los usuarios piensas.

"Al retoque acá andamos de regreso con mi #Doctor excelente día lleno de bendiciones a todos #AmoMiVida #AmoMiFamilia. No es cirugía en belleza he jajaja por que después dicen ya te vas a quitar la cara Indio jajajaja pero esa la tengo bien de sangre mexicana esa no me la quito jajaja", escribió Edwin Luna.

Como algunos saben Edwin ha sido criticado en más de una ocasión pues ha sido tachado de metro sexual, incluso de ponerse la misma ropa que su esposa Kimberly Flores, quien ha sido muy criticada desde que empezó su relación con el vocalista de la Trakalosa, pues muchos aún no soportan el que haya dejado a Alma Cero.

"Has de decir antes que se me adelanten a criticar jajajaja saludos guapo", "Con todo respeto, esos gestos para la foto que significan, la verdad no se ven nada masculinos", le escribieron a Edwin Luna los usuarios por la foto que alcanzó más de seis mil likes hasta el momento.

Recordemos que Edwin Luna ya se acostumbró a los famosos haters y sus ataques pues tampoco le perdonan que haya terminado su romance con la actriz Alma Cero, con quien se había convertido la pareja ideal, pero por una supuesta infidelidad terminaron.

Por su parte Alma Cero se encuentra muy feliz pues acaba de comenzar una relación con un misterioso hombre del que poco se sabe pero presume con orgullo en Instagram, causando sensación entre sus miles de fans debido a lo feliz que luce.