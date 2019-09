Edwin Luna se vuelve a maquillar y le da explicación a fans

Edwin Luna de nuevo entró a la polémica y es que publicó en sus historias de Instagram que estaba siendo maquillado para una sorpresa preparada a sus fans justificándose antes de que lo atacaran.

Y es que como todos saben al líder de Banda la Trakalosa no le ha ido nada bien desde hace algunas semanas en cuanto a su imagen, pues fue tachado de metrosexual, además de usar los mismo zapatos que su esposa Kimberly Flores, convirtiéndose en la burla de las redes sociales.

Siempre que hay un proyecto de este tipo donde hay cámaras pues toca maquillaje para estar bien a cuadro, escribió Edwin en una de sus fotos justificándose.

Edwin Luna en proceso de maquillaje/Instagram Stories

Pero todo comenzó debido a que el cantante empezó una relación con la madre de su hija y es que muchos no están contentos con dicho romance, por lo que Edwin ha tenido que enfrentarse a las críticas, incluso les ha respondido en más de una ocasión con tal de defender a su amada, quien prefiere mantenerse al margen de los comentarios que le hacen en sus redes personales.

Edwin Luna siendo maquillado/Instagram Stories

Por si fuera poco el artista también ha estado en otros escándalos y se trata supuestamente por haber corrido a su colega Alann, quien formaba parte de la banda hasta hace unos días pues supuestamente Luna lo corrió según por que lo estaba opacando razón por la cual ya no lo quiso en la agrupación.

Dicho rumor surgió porque el mejor amigo de Alann reveló su descontento por medio de su cuenta de Instagram donde tachó a Edwin de ser una persona falta detrás de cámaras.

"Hola quiero contarles que me siento muy triste y muy enojado por una noticia que me acabó de enterar y no voy a decir nombres para que no se vayan a ofender, pero cuando tú te sientes opacado, porque esa es la palabra, opacado de algunas personas que tiene más talento que tú, que se entregan más que tú, que tienen más carisma que tú, y que le echan más huevos a la profesión que tú, decides hacerlos de un lado...", dijo el joven en el video.

Más noticias