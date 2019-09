Edwin Luna y Kimberly Flores sellan su amor con exóticos tatuajes

Edwin Luna y Kimberly Flores siguen sellando su amor de diferentes maneras esta vez lo hicieron de una manera que ellos solo conocen y se trata de sus gustos por los tatuajes, ya que ambos decidieron tatuarse sus nombres en el antebrazo.

Como todos saben no es un secreto que el amor entre ambos sea indestructible, pues lo han demostrado con fotos y videos donde le han hecho saber a los haters que sus ataques no los separaran nunca, ya que se los hacen saber con las bellas pruebas.

Y es que desde su noviazgo fueron muy criticados ya que los fans del líder de la Trakalosa le hicieron saber que Kimberly no era la mujer correcta para el artista, aunque el siempre la ha defendido por medio de la prensa pues la modelo prefiere no opinar.

Una de las personas con las que se ha tenido que enfrentar Edwin en el pasado es la madre de Kimberly quien tachó de mala hija a la mujer días antes de su boda, incluso decidió no acudir a la ceremonia dando mucho de que hablar, pues la prensa desea saber el porque había una rivalidad entre ambas mujeres.

La foto de los tatuajes/Instagram stories

"Yo la verdad siempre voy apoyar a mi mujer en las decisiones que ella tome inclusive me preguntaban hace unos minutos que si yo estaría dispuesta a buscarla hablar con ella es algo que a mi no me corresponde eso es entre madre e hija entonces yo respetaría eso muchísimo...", dijo Edwin para Sale el Sol.

Recordemos que Kimberly trata de enfocarse en sus rutinas de ejercicio y en el cuidado de sus hijos a quienes presume en Instagram cada vez que puede, pues como se dijo en un principio hace caso omiso a las ofensas.

Cabe mencionar que Edwin está centrado en su carrera para sacar nueva música.