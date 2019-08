Edwin Luna y Kimberly tienen pregunta incómoda de un fan

Los esposos Edwin Luna y Kimberly Flores disfrutan de su luna de miel en Dubái y tienen una pregunta incómoda por parte de un fan a través de Instagram. La pareja sube a sus respectivas redes imágenes juntos, pero su seguidor se percata de algo y se los pregunta.

"No hay nada más hermoso que vivir el presente como que no hubiera mañana. Cada día una historia nueva. Te amo", escribe Kimberly en una de sus publicaciones en cuya imagen aparece al lado del cantante Edwin Luna, su esposo.

En los comentarios de dicha fotografía, el usuario @valentina_shula los cuestiona con una pregunta inesperada, la cual queda en el aire, porque no se las contesta ninguno de los dos.

Kimberly y Edwin aparecen en la fotografía en cuestión vestidos con atuendos de Dubái. Sonríen, y efectivamente, no están tomados de la mano ni abrazados, como se supone debieran estar, ya que se trata de su viaje de luna de miel y son esposos.

Kimberly Flores volvió a causar controversia en redes sociales, y es que la sensual modelo decidió portar un elegante bikini en su luna de miel, pero sus haters una vez más la atacaron, pues no les gustó la prenda.

La foto alcanzó más de nueve mil likes hasta el momento, además de varios comentarios a favor y en contra de Kimberly, quien no le da mucha importancia.

Kim ha sido el centro de atención en redes sociales y fuera de ellas, ya que, previo a que se casara con Edwin Luna, hace unos días, su mamá comenzó a hablar mal de ella.

A Kim, su mamá la tachó de ser una persona interesada y falsa, pues aseguró que se casaba con Edwin por puro interés y no por amor.

Es mala, no es la hija que yo tuve, se convirtió en algo que yo estoy asustada, ella me ha insultado, se me puso enfrente, me levantó la mano", dijo la madre de Kimberly.