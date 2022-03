Edy Smol, "El gurú de la moda", revela qué cáncer tiene y por qué decidió no tratarse médicamente

México. Edy Smol, el llamado "Gurú de la moda", comparte en entrevista con Adela Micha que padece cáncer y también por qué decidió no tratarse médicamente.

Edy Smol, conductor del programa de televisión Cuídate de la cámara, habla con honestidad acerca del cáncer que padece y causa impacto y revuelo en redes sociales, puesto que nadie imaginaba que pasaba por tal situación.

Edy es un referente en México en el mundo de la moda y lo que le sobra es trabajo, puesto que se ha desempeñado en distintos escenarios gracias a su conocimiento en Mercadotecnia, publicidad y sobre todo moda.

Edy Smol le comparte a Adela Micha en entrevista que decidió no tomar quimioterapias y explica qué tipo de cáncer tiene y por qué motivo las rechazó. Se trata de pólipos que aparecieron en el colon los que le han complicado la salud en los últimos meses.

"Me vi muy desmejorado pero hoy estoy maravillosamente bien, gracias a la herbolaria. En últimas semanas que platiqué con mi médico, me reconoció que me odió. No estoy en remisión. No estoy diciendo que se quitó. Los pólipos son un tema que o se agrava."

"Esto es algo que no me animaba a decirlo, si me pueden ver tan lleno de vida, estoy lleno de viva, de amor, vivo en el ahora, estoy feliz. Creo mucho en Dios y yo decidí esto", dice también Edy a Adela.

Edgar Smolensky, nombre real de Edy Smol, y quien se hizo famoso por sus exóticos looks en el programa Cuídate de la cámara, manifiesta también a Micha que decidió prescindir de tratamientos químicos debido a que no quiere una complicación en su organismo como la que experimentaron sus padres, quienes también padecieron cáncer.

De acuerdo con Mayo Clinic, el cáncer de colon se inicia en el intestino grueso (colon), el cual es la parte final del tubo digestivo; comienza con grupos benignos de células de formaciones llamados pólipos que crecen al interior del colon y algunos se convierten en cáncer.

Dicho cáncer es tratable, pero es decisión personal del portador si se atiende o no, si da seguimiento a la enfermedad médicamente.