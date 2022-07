Eitan desea ser uno de los máximos exponentes del género urbano

Luego de una trayectoria cantante y también coreógrafo y creativo de grandes estrellas de la música, Eitan tomó la decisión de emprender su camino en el género urbano con 'Sheridan', un tema que marca su debut frente a los escenarios.

Este 27 de julio se lanza el nuevo tema, 'Sheridan' mi debut que estoy de la mano con grandes productores de Maluma y Shakira, me siento muy contento por empezar mi nueva faceta como cantante, ya desde hace tiempo he venido trabajando en este proyecto y pues emocionado porque la gente me conozca”, explicó.