Eiza González canta tema de "La Sirenita" en sexyl bikini

Eiza González se divirtió en grande este fin de semana, después de visitar Disneyland acudió a una pool party con algunas amigas, más tarde tendrían una noche de chicas en Los Ángeles, California.

A través de Instagram, Eiza publicó algunas fotos de su visita al "lugar más feliz sobre la Tierra", presumiendo figura recibió miles de likes y halagos en la red social.

Happiest place on earth Una publicación compartida de E$ (@eizagonzalez) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 1:04 PDT

El espíritu de Disney es contagioso, así lo demostró la actriz cuando publicó un video acompañada por un par de amigas mientras disfrutaban de la alberca e interpretaban el tema de La Sirenita, Part of your world (Parte de tu mundo).

@eizagonzalez @sophielopez #EizaGonzalez #SophieLopez Una publicación compartida de Eiza Gonzalez FanPage (@eizatica.gonzalez) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 7:43 PDT

Sophie López y Jen Woodward fueron las acompañantes de Eiza en la divertida pool party y la noche de chicas, que fue documentada en Instagram Stories.

Las amigas de la actriz mexicana compartieron algunas imágenes en las que también aparecen disfrutando de la playa.

Eiza González puede jactarse de ser toda una promesa en Hollywood. A sus 27 años y con el reciente estreno en Estados Unidos de la película Baby driver, la actriz mexicana promete convertirse en toda una estrella con Alita: Battle angel, producida por James Cameron.

“Todo es cuestión de percepción”, aseguró la intérprete en alusión a su meteórica trayectoria en la industria.

Pure bliss in Albuquerque while shooting #Highway witnessing the magical New Mexico sunsets ❤️ Una publicación compartida de E$ (@eizagonzalez) el 30 de Ago de 2017 a la(s) 2:24 PDT

“Puede parecer que ha sido muy rápido, pero por mi lado no lo veo así. Ha habido mucho esfuerzo, dedicación paciencia para lograrlo. Me he pegado a mis ideales y me ha dado resultado”.

Foto: Instagram @eizagonzalez

Todo cambió en el momento en que se trasladó a Estados Unidos. Robert Rodríguez le dio su primera gran oportunidad en la serie From dusk till dawn, y ahora el británico Edgar Wright le permite brillar en un reparto tan diverso como el de la frenética Baby driver.

“Yo era la nueva del set y fui la única que hizo casting. Eso lo cambia todo. Tenía miedo, nervios y mucho entusiasmo, pero estaba en paz porque sabía que me gané ese lugar. Trabajé muy duro y me dieron ese papel a base de sudor”.

Mexico!!! Mañana está ya en cartelera BABY EL APRENDIZ DEL CRIMEN! Espero la disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Y estoy feliz de poder compartir esta película con mi país. ❤️ vayan a verla !! Una publicación compartida de E$ (@eizagonzalez) el 9 de Ago de 2017 a la(s) 12:47 PDT

La película, saludada por la crítica como una de las propuestas más refrescantes del año, cuenta cómo un joven amante de la música y con gran talento para la conducción (Ansel Elgort), conoce a la chica de sus sueños (Lily James) mientras trabaja para unos criminales con los que debe cometer una serie de atracos antes de ser liberado de sus funciones.

La cinta cuenta en su reparto con Kevin Spacey, Jon Bernthal, Jon Hamm y Jamie Foxx.