Eiza González causa furor en Instagram con foto sin sostén

La actriz mexicana Eiza González sabe como generar furor entre sus más de 4.2 millones de seguidores de Instagram, ya sea con una fotografía en traje de baño, el adelanto de alguno de sus nuevos proyectos o como lo hizo recientemente, al publicar una foto sin sostén.

En la publicación en su perfil de Instagram, podemos apreciar a la bella Eiza González dejando muy poco a la imaginación, usando una ombliguera blanca en combinación con unos entallados leggings imitación mezclilla, asimismo se ve que debajo de su ombliguera no lleva sostén.

"Ubicación con la mejor vista de hoy", manifestó Eiza González en el pie de su fotografía sin sostén, compartida desde Londres Inglaterra donde la mexicana se encuentra trabajando en uno de sus tantos proyectos con Hollywood.

"Como has cambiado cada vez mas hermosa", "no hace falta nada, tu eres la cereza en el pastel para que esa vista sea perfecta", "no lleva sostén madre mia", "simplemente hermosa", fueron algunos de los comentarios en el post de Eiza González que tiene más de 244 mil likes.

Por otra parte, Eiza Gónzalez posó como muy pocas veces lo hace en sus redes sociales: sin maquillaje. La actriz mexicana dejó fascinados a sus admiradores con su belleza al natural, mostrando lo cuidado que tiene el rostro sin ninguna imperfección.

“Un mes viviendo en bikini, sol y el cabello salado”, escribió Eiza desde Hawái, consiguiendo 152 mil likes, por lo que sus admiradores no dejaron pasar la oportunidad de alabar su belleza a través de su publicación.