Eiza González con camisón pone a trabajar la imaginación de sus fans

Eiza González de 31 años de edad ya tiene ganado a Hollywood con su talento, pero también con su belleza, pues se ve única con cualquier cosa que se ponga.

En redes sociales hay varias fotos de la actriz mexicana, quien se dio a conocer en Televisa desde su adolescencia, pero hay una que llama mucho la atención, pues aparece con un camisón con el que no deja nada a la imaginación.

Cómo si se tratara de una escena de seducción, Eiza González aparece con un camisón muy seductor con el que no deja nada a la imaginación pues parece que no trae nada abajo.

Lo que llama la atención de la famosa es que aparece parece que en la parte de abajo trae lencería en color negro, pero no sé asegura nada.

Aunque muchos ya saben que a la también cantante se le dan los papeles de mujer seductora y con esta imagen lo logró, pues más de uno quedó convencido de que Hollywood está a los pies de la famosa.

Eiza González puso a todos sus fans nerviosos con esta foto/Instagram

Para quienes no lo saben en los últimos años hemos visto a Eiza González en varios proyectos importantes donde ha dejado a más de uno impactado, algunos de ellos son I Care a Lot y Gotzilla va Kong.

"Vamos a estafar a los viejitos, vente", "Me puedes pedir lo que sea love you", "Girl stop! Me dará un Heart attack con tanta perfección", le escriben a la famosa.