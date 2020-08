Eiza Gonzalez da magistral respuesta ante comparaciones con Belinda por su noviazgo con Christian Nodal

Ciudad de México.- Recientemente Eiza González, confirmó su noviazgo con la joven estrella de Hollywood, Timotheé Chalamet, mientras apenas hace unos pocos días se conoció que Belinda tiene una relación con el cantante Christian Nodal.

Las comparaciones entre las relaciones pasadas y actuales de las guapas actrices no se hicieron esperar, y los fans iniciaron una batalla campal con fotografías y memes de las cantantes y los hombres que han sido su pareja a lo largo de su carrera.

En redes sociales comenzaron a circular memes de ambas e imágenes de una tabla comparativa de sus exparejas amorosas. Los más destacados para los fanáticos de Belinda fueron Giovani Dos Santos, Criss Angel, Lupillo Rivera y el reciente Christian Nodal, mientras que en los de Eiza figuran Liam Hemsworth, Cristiano Ronaldo, Calvin Harris y Timotheé Chalametn, sin duda una gran variedad distintas de hombres.

Sin embargo, la hermosa actriz de Baby Driver, decidió poner un alto a los haters, por medio de su cuenta de Twitter pidió que no usen su imagen para denigrar a otras mujeres, en varios tuits se puede ver leer el desagrado y dijo que no fundamenten la carrera de ninguna mujer en relación con los hombres con los que ha salido.

Cabe destacar que Eiza, jamás mencionó el hombre de Belinda en sus publicaciones, quien hace unos días anunció su noviazgo con su compañero de La Voz, Christian Nodal, sin embargo, los cibernautas asumieron que la actriz salió en defensa de la cantante.

Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias