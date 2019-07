Eiza González dice que le han pedido pruebas de ADN en las audiciones

Eiza González reveló en una entrevista que conseguir un papel en Hollywood para tener una oportunidad en la pantalla grande es algo difícil y complicado pues en los casting le han pedido hasta muestras de ADN para comprobar que es una mujer latina.

Y es que como todos saben la mexicana se fue a Estados Unidos hace varios años para probar suerte en la industria del entretenimiento, donde ha logrado participar en varios proyectos importantes y aunque muchos creerán que es pan comido para ella dejó ver que no es así.

Fue la revista Who What Wear la que entrevistó a Eiza donde dijo que este tipo de requisitos solo hace que la guapa mujer entre en una crisis de identidad y que además le transmita desconfianza en sus audiciones por lo que ha sido difícil posicionar su nombre en las ligas mayores.

Recordemos que Eiza González siempre ha estado feliz de sus raíces mexicanas y aunque varios haters la han tachado de olvidarse de México ella siempre demuestra lo contrario al compartir recuerdos de cuando participó en las telenovelas mexicanas donde saltó a la fama.

Soy mexicana, nací en México y estoy absolutamente orgullosa de quien soy, pero cuando es usado en mi contra entro en una crisis de identidad. ¿Quién se supone que soy?, comentó Eiza.

Recordemos que Eiza se encuentra enfocada en nuevos proyectos algunos de ellos son I care a lot, y Paradise Hills donde seguramente veremos el gran trabajo que hizo la también modelo en estos nuevas películas.

Cabe mencionar que hace unas horas compartió un mensaje donde dijo que participar en las alfombras rojas son demasiado estresantes por lo que agradeció a su equipo por siempre apoyarla en los momentos más difíciles.

"No miré cerca de estas 12 horas antes de la alfombra roja. Toda la noche dispara directamente a un avión directamente para elegir mi atuendo para esto. La verdad es que estos eventos maravillosos son tan estresantes y la gente que te rodea ayuda no solo en el exterior sino también en tu núcleo emocional. Solo quería tomar un segundo para agradecer a mi equipo por estar ahí para mí, incluso cuando estoy entrando en pánico, mientras me alejo...", dice al principio del mensaje.

Más noticias