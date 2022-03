Eiza González duramente criticada por su cabello rubio según no le favorece en nada

Eiza González, de 32 años de edad, está en boca de todos por muchas razones, la primera por su ascenso a Hollywood y por su más reciente película Ambulace, donde ha recibido muy buenas críticas, pero la segunda fue por su arriesgado cambio de look de castaña a rubia.

Y es que en la alfombra roja en su más reciente visita a Londres, Eiza González se dejó ver con el cabello totalmente rubio, pero las redes sociales al final lanzaron su veredicto donde le hicieron saber a la actriz mexicana que ese tono no le va del todo bien, por lo que fue muy cuestionada por su nueva imagen.

"Se ve muy mayor, ese color no le luce para nada", "Le falta matiz a ese cabello! Solo tiene decoloración! Dios nos aleje de malas prácticas", "No soy ninguna experta, pero a mi gusto ese rubio no le favorece para nada", "Parece que se lo hubiese decolorado con decolorante del más malo, lo que le hace falta un poco de matizante. Y no la crítico a ella como tal, si no a quien le paga por quedar así. Un trabajo muy mal hecho", escriben las redes.

Para quienes no lo saben en París, Eiza González llevó su famoso look castaño con un vestido salmón con el que se miraba como una verdadera diosa, pero en esta ocasión ni su vestido Burberry le hizo justicia a la estrella de Hollywood, pues fue su nueva imagen, la que dio mucho que desear.

Recordemos que no es la primera vez que la también cantante y ex actriz de telenovelas es criticada, pues en una ocasión llevó a los Óscar un vestido amarillo donde fue severamente criticada por dicha elección, la cual hizo que los memes que le hicieron se viralizaran en redes sociales.

Actualmente, la famosa se encuentra de gira en varios países dándole publicidad a la película que acaba de lanzar junto a los actores Jake Gyllenhaal, con quien tiene muy buena química, además este trabajo es otro triunfo más para esta guapa mujer de quien se dice supuestamente está soltera desde hace tiempo.

