Eiza González feliz con su cabello rubio no le importa que se burlen de ella

Eiza González de 32 años de edad, no se anda lamentando ni quejando sobre su nuevo cambio de look en redes sociales, pues a pesar de que fue duramente criticada en Londres, donde hizo su primera aparición con el cabello rubio, la famosa lejos de hacer caso a las críticas y quitarse el tono ella se siente feliz.

Si echas un vistazo a su más reciente publicación en redes sociales, podrás ver a Eiza González con un abrigo negro, unos lentes de sol y una cabellera rubia mucho mejor a la que vimos hace un par de días, pues algunos internautas aseguraron que a ese cambio de look a un le faltaban algunos detalles, pero parase que ya los concretó.

"Ahoraaaaa si!!! La matizada era lo que le faltaba Chika!", "Este rubio si está super padre ! Bella de rubia o castaña!", "Durante 10 años amándote y admirándote no me canso, te amooo", "Ya pueden descansar en paz los que traían un pedo y ún pendt con tu pelo guapísima", "Oh!!! Eiza, los Caballeros te preferimos Rubia...La Rubia que todos quieren", escriben las redes en la foto.

Y es que cuando se presentó en Londres, donde le dio publicidad a la película Ambulance, los expertos en moda le hicieron saber a la actriz mexicana que entre los detalles del color de su cabello rubio, fue que le faltaba un matizado para que se viera mucho mejor, fue eso lo que provocó demasiadas críticas a su persona.

Además, puede que la ex actriz de telenovelas ya esté acostumbrada a los ataques, pues no es la primera vez que le dicen este tipo de cosas en redes sociales, pues desde su ascenso a Hollywood le han dicho infinidad de cosas, entre ellas que no tenía talento, pero tapó bocas cuando comenzó a aparecer en varios filmes importantes.

La misma fama de Eiza González la hizo acreedora a muchas cosas, entre ellas que varias marcas la han contactado para que sea su imagen principal, como la joyería de talla mundial, Bulgari, la cual tiene poco usando a la mexicana como su representante para los mejores eventos.

