Eiza González impacta con outfit de Versage, el cual tiene un valor de unos setenta mil pesos

México. La actriz mexicana Eiza González destaca con su belleza en Instagram y en esta ocasión comparte una imagen nueva en la que aparece luciendo elegantemente vestida con un outfit de Versage, el cual tiene un calor de unos setenta mil pesos.

Eiza González, quien actúa en la película Godzilla vs Kong, la cual se exhibe ya en todo el mundo, impresiona a sus seguidores en las redes sociales con su manera elegante de vestir y esta vez no es la excepción.

Un día después del estreno de la película Godzilla vs Kong, Eiza, hija de Glenda Reina, quien en su juventud fue una modelo destacada en México, compartió con sus casi 7 millones de seguidores en Instagram las imágenes donde luce un conjunto de Versace naranja.

El outfit lleva unos tirantes gruesos y además Eiza porta unos zapatos con mallas en el mismo color. En su publicación explicó que conoció a la American Idol, Kelly Clarkson, con quien platicará este 26 de marzo.

Leer más: Toño Mauri prepara documental sobre su lucha contra el COVID-19

Conocí a una de mis ídolas y estaré hablando con ella mañana. @kellyclarksonshow y no ... no me he enredado @kellyclarkson compruébalo, gracias por mi look de Sailor Moon, @versace” escribió la actriz.