Eiza González, la chica del bikini azul que enamoró a Timothée Chalamet

Eiza González y Timothée Chalamet protagonizan el nuevo romance en Hollywood. Los jóvenes actores disfrutan del verano en estos tiempos de pandemia. Recientemente fueron captados por los paparazzis en una escapada que se dieron a las paradisíacas playas de Cabo San Lucas, Baja California, un destino turístico de México muy visitado por las celebs.

Eiza González aprovechó la ida a la playa para lucir su escultural y sexy figura ante su novio Timothée Chalamet. La actriz mexicana usó un bikini color azul eléctrico que resaltaba cada una de sus curvas. Al ver las imágenes de Eiza se nos puede venir a la mente aquella exitosa canción de Luis Miguel:

De pronto flash la chica del bikini azul, de pronto flash cambió el color del mar, una y no más, es ella, es mi oportunidad yo tengo el as y no puedo fallar.