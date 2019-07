Eiza González le enseña a hablar español a "La Roca"

La carrera de Eiza González va en ascenso y lo ha demostrado con el estreno de Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw.

En dicha cinta la actriz comparte créditos con Dwayne Johnson "The Rock", durante una de las de las entrevistas de la promoción de la película, Eiza decidió enseñarle algunas palabras en español a La Roca.

Todo esto se dio durante una dinámica para We Are Mitú, ellos jugaron Spanish Compliment or insult Challenge, que consistía en que Dwayne adivinaría si lo que le decían era un insulto o un halago en español.

"No seas huevón", "Que chingona eres" y "Eres muy guapo" fueron algunas de las palabras que se hicieron presentes en la entrevista.

La nueva película de Rápidos y Furiosos se estrenará el próximo 19 de agosto en cines, con Eiza González y Dwayne Johnson junto a otras grandes estrellas de Hollywood.