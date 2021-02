Eiza González luce a la perfección la ropa de diseñadores como Louis Vuitton

México. Eiza González, actriz originaria de Ciudad de México y quien radica actualmente en Los Ángeles, California, Estados Unidos siempre está presente en los mejores eventos y en ellos luce siempre a la perfección la ropa de diseñadores como Louis Vuitton, Carolina Herrera y Donatella Versace, entre muchos más.

Eiza González hace su carrera artística en el Estados Unidos, específicamente en el cine, y además de atender su trabajo en esta área, siempre está al pendiente de la moda, algo que le gusta mucho, puesto que siempre luce atuendos de los mejores diseñadores y está al día en ello.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto de Instagram

En una imagen que recien acaba de colocar en Instagram aparece con un atuendo compuesto por un pantalón negro con cierre y una blusa en color rojo que le van a su hermosa figura y la hacer verse extraordinaria. Pertenecen a Louis Vuitton y son muy frescos y juveniles, además le dan un toque elegante a la famosa Eiza González.

Y ya sea fiestas privadas a las que suelen llamarla o en públicas, como la entrega de los premios Óscar y los Globos de Oro, donde ha sido convocada Eiza, siempre llega vistiendo modelos de los diseñadores más vanguardistas que en su momento consiguen estar en los ojos del mundo con su trabajo y de igual manera le pasa a la actriz, una vez que los modela.

Se recuerda por ejemplo que en el estreno de la película Baby Driver, que ella protagoniza, lució un vestido de la marca Marchesa con transparencias y bordados de flores violetas, parecía una princesa, mientras que en los Globos de Oro 2018 usó tres vestidos: un modelo minimalista de la marca Dior de la colección de Haute-couture, en la fiesta de Vanity Fair llevó un vestido negro ajustado con transparencia en el cuello y efecto plegado y en Tea Party organizada por los Premios BAFTA, Eiza vistió un diseño de Dior con un escote similar al anterior pero con un estampado color durazno y blanco.

Leer más: Eiza González se accidenta en su bicicleta

El caso es que Eiza, quien es hija de la modelo mexicana Glenda Reina, siempre consigue llamar la atención de propios extraños con cada outfit que usa. En una sesión de fotos durante 2020 optó por posar con la nueva y lujosa cartera Louis Vuitton “LVPONT9” que viene en diversos colores, naranja, azul, beige y rosa, y está valorada en 3,900 dólares americanos, aproximadamente 85 mil pesos mexicanos.

Foto de Instagram

Eiza ha modelado innumerables marcas de ropa, bolsos y zapatos, y es todo un ejemplo de admiración respecto a su trabajo porque se atrevió a dejar México en un momento en el que su carrera se encontraba ya consolidada y recibía más oportunidades en la televisión, tras haber hecho un extraordinario papel en producciones como Amores Verdaderos, junto a Érika Buenfil, Sebastián Rulli y Eduardo Yáñez, en 2012.

Fue precidsamente en 2013 cuando Eiza se fue a vivir a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de trabajo y con el sueño de que su carrera se intenacionalizara, y así ha sucedido, puesto que se ha seguido preparando como actriz y poco a poco consiguió papeles cada vez más importantes en el cine de Hollywood.

The CroodsEep Crood (doblaje al español), Casi treinta (2014) y Jem and the Holograms Sheila (2015) fueron las tres primeras grandes oportunidades que recibió Eiza en el cine de Hollywood para comenzar a destacar, y lo hizo, ya que logró llamar la atención de más productores y tras hacer castigs, pudo colarse a otras cintas de la meca del cine y trabajar con actores importantes como Ansel Elgort, Lily James, Dwayne Johnson "La Roca" y próximamente se verá en Godzilla vs. King Kong actuando junto al mexicano Demián Bichir.

Foto de Instagram

Leer más: Captan a Eiza González discutiendo con Michael Bay

Eiza González Reyna es el nombre completo de la actriz y es conocida principalmente por sus papeles como Lola Valente y Clara Molina en la series Lola, érase una vez y Sueña conmigo, respectivamente, y según Wikipedia, en 2014, logró reconocimiento internacional al interpretar a Santanico Pandemonium en la serie original de El Rey Network y Netflix From Dusk till Dawn: The Series, basada en la película del mismo nombre.