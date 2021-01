La actriz mexicana Eiza González se ha vuelto una de las mujeres más preciosas de Hollywood, se ha ganado el respeto y la admiración de todos, debido a su gran talento y su inigualable belleza. De ahí que, de los mejores y más fáciles maquillajes de ojos los tiene la guapa actriz mexicana que sabe de qué manera resaltar de forma natural sus mejores atributos.

Los ojos cafés son una de las peculiaridades físicas más atractivas de las mujeres morenas. Por lo que Eiza González ha conseguido dar con la clave para resaltar el color de los ojos cafés, asimismo, sacarle provecho a la forma almendrada de sus ojos, buscando emplear los colores que hagan un bonito contraste, aparte de que le aporten brillo y apertura a su mirada.

Con lo que solo necesita de un delineador y una sombra de color para resaltar la belleza de sus ojos. Si bien puede sonar bastante simple esta técnica, la clave se encuentra en la aplicación y sobre todo en la práctica, puesto que no por nada, los maquilladores profesiones han señalado que el maquillaje natural es uno de los más difíciles de hacer, debido a la técnica.

Indudablemente, los mejores amigos de dos ojos cafés es un delineador obscuro puede ser negro o café (de preferencia el café para un acabado más natural) y una sombra mate de un color café o bien cálido a fin de que haga un bonito contraste con el tono de los ojos, debido a que el brillo sigue siendo una de las tendencias en moda del 2021 que lo vamos a ver en muchas actrices y modelos.

Eiza González muestra el maquillaje con el que destaca sus bellos ojos cafés

Eiza González emplea un delineador café en un tono que destaque el tono de sus ojos (esto puede cambiar conforme la tonalidad de los ojos cafés en cuestión). Para aplicarlo se necesita de un buen pulso, además de saber difuminarlo, con lo que se puede apreciar en los ojos de Eiza González, así sea difuminándolo con los dedos y emplearlo con una fina brocha para expandir en color.

Eiza González no se define por su belleza

Pese a convertirse en una de las figuras más esenciales en la comunidad de actrices en Hollywood, Eiza González se ha vuelto el punto blanco de críticas por la parte de diferentes medios hispanos, debido a que estiman que la actriz mexicana se avergüenza de sus raíces mexicanas al no querer responder entrevistas en español.

No obstante, desde hace semanas atrás, Eiza González se ha encargado de contestar de manera directa a aquellos que la criticaron a inicios de su carrera. Por lo que la actriz y cantante decidió defenderse de las acusaciones del programa del Gordo y la Flaca, cuando la tacharon de ser una mexicana que se avergüenza de hablar español.

“Generalmente no respondo mensajes como este. Pero para que vean como solo tiene un lado de la historia, no hay que creer todo lo que se ve. Voy a compartir el video sin editar como lo hacen esos programas de chismes. Y verás, uno, por qué no respondo; dos, el único momento que hablo es darle las gracias a la persona que pidió respeto de mi espacio en medio de una pandemia”.

“Mientras que una persona camina encima de mí tratando de ofenderme para tener una respuesta y aun así al final le deseo que tenga cuidado”. Probando que no ha sido la primera vez que los medios de habla hispana la atacan por cualquier comentario o acción que efectúa. Aparte de confesar que desde muy joven paso por momentos bastante difíciles que la hicieron dar una imagen de una mujer “sin sentimientos” para no caer en provocaciones.