Eiza González pasea con pantalones apretados y revelan de más

La actriz mexicana Eiza González, quien radica en Los Ángeles, California, Estados Unidos desde hace varios años, es captada paseando con uno pantalones súper apretados y revelan de más. Su anatomía se marcó considerablemente.

Esta vez los paparazzi fotografiaron a Eiza Gonález en la calle, caminando tranquilamente y disfrutando de un rico café. Al parecer iba saliendo de un gimnasio cuando le hicieron las imágenes en las que muestra su anatomia.

Eiza, quien tiene 29 años de edad, muestra sus curvas, ya que viste un lycra y una camiseta corta sin mangas. La actriz en ningún momento se percató de que era fotografiada y camina tranquilamente.

En otras ocasiones, Eiza ha sido fotografiada igual, con ropa cómoda y transparente, incluso, en días pasados la captaron sin sostén.

Eiza, hija de Glenda Reya, quien en su juventud fue modelo, siempre da de qué hablar y también en días pasados, en las fiestas de Halloween, fue captada en una fiesta con una amiga. Ambas se dieron un beso.

La imagen en que Eiza aparece con su amiga besándose en la boca le dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales, y ante especulacione de la prensa respecto a que está soltera, dijo en sus redes:

No estoy soltera, no me estoy besando con ninguna mujer, es mi amiga y estamos jugando posando para una foto en una fiesta. Dejen de inventar cosas sobre mi", escribió.