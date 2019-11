Eiza González preocupa con visibles moretones en su cuerpo

Eiza González, preocupó a sus fans luego de publicar en sus historias de Instagram una serie de imágenes donde se le ven moretones en varias partes del cuerpo.

Tras la celebración de Halloween, la bella actriz dio a conocer que no le había ido también en el festejo, ya que terminó con varios hematomas en diferentes partes del cuerpo como lo son, piernas, abdomen, entre otras.

En su publicación escribe una frase en la que se pregunta si de verdad sobrevivió a Halloween, lo que hace suponer que fue en esas fiestas donde se lastimó.

“la siguiente compilación se llama: ¿de verdad sobreviví a Halloween?”