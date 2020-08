Eiza González reaparece en redes sociales con un rostro totalmente irreconocible

México.- Después de haber salido a hablar sobre lo malas que son las comparaciones que hace el público entre las mujeres, la cantante y actriz Eiza González reaparece en redes sociales con una selfie, una fotografía que ha llamado la atención de muchos, pues señalan que esta vez "se ha pasado con los arreglitos el rostro", pues luce totalmente irreconocible.

La actriz de 30 años vuelve a estar en el ojo del huracán por supuestos arreglos estéticos en el rostro, como aumento de labios, botox y rellenos para lucir aún más hermosa, lo cual no ha sido del agrado de sus seguidores y se lo hicieron saber en la sección de comentarios de la publicación.

Aunque muchos han hablado sobre los evidentes arreglos de la cantante, muchos otros decidieron elogiarla, pues Eiza es una de las actrices mexicanas favoritas dentro del mundo del espectáculo y ella ha evitado hacer algún tipo de comentario sobre lo que señalan sus fans.

Esta no es la primera vez que González muestra su nuevo rostro en las redes sociales, hace algunas semanas compartió en Instagram una fotografía en donde lucía su cabello esponjado y un sombrero rosa, que llamó mucho la atención de todos, pues por primera vez dejaba ver el aumento de labios al que se sometió y al ser cuestionada por sus mismos fans, la actriz decidió borrarla, pero esto ya era demasiado tarde, ya que muchos habían guardado la imagen.

Cabe mencionar que desde que entró al mundo de Hollywood, Eiza González se ha hecho algunas modificaciones el rostro, tales como rinoplastia, bichectomía y hasta algunos rellenos en la mandíbula y las mejillas para lucir un rostro más hermoso, sin embargo, muchos han cuestionado estas decisiones de la cantante y aseguran que no se acepta como realmente es.

Pese a ser una actriz muy querida en México y Estados Unidos, Eiza no se ha salvado de los ataques en Internet, pues le han creado muchos memes comparando su físico actual con el que presumía hace varios años, cuando era una mujer joven y actuaba en la telenovela juvenil "Lola... érase una vez", evidenciando sus cirugías ante todo el mundo.

Tras la confirmación de que Belinda y Christian Nodal mantienen una confirmación, muchos comenzaron a recordar los galanes que han pasado por la vida de la intérprete de "Dopamina", desatando una guerra cuando comenzaron a compararla con Eiza González, lo cual no fue del agrado de la actriz.

Demostrando que las comparaciones y la competencia entre mujeres son situaciones sexistas, Eiza acudió a su cuenta de Twitter a hablar sobre el tema y pidió de la manera más atenta a todos en Internet parar de compararla, que la dejen de ver como un ejemplo y mucho menos la utilicen para denigrar a otra mujer.

Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable, y no es algo en lo que yo creo o quiero se participe. Gracias", escribió la actriz.