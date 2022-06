Eiza González regresa a un look que creíamos perdido de su parte: el fleco

Eiza González de 32 años de edad, le encanta renovarse en todos los aspectos, ya sea con un papel distinto o algún cambio de look, en esta ocasión fue su cabello el cual tuvo un cambio un poco notorio, se trata de un fleco con el que se dejó ver de lo más hermosa para una sesión de fotos.

Fue con una blusa naranja de tirantes muy básica con la cual Eiza González quiso verse un poco coqueta, pero sin duda su cabello fue lo que más llamó la atención, pues siempre la vemos a la vanguardia, ya sea con maquillaje o peinados nuevos con los cuales se convierte en tendencia.

Y es que la actriz mexicana llegó a Hollywood para quedarse y no solo para hacer películas, sino para ser un referente de moda, lo cual ha ido logrando, pues si echas un vistazo al pasado ha logrado que las mujeres vistan como ella o que lleven un look muy similar al que ella porta cuando está dentro o fuera de una cámara.

"Amé su estilo, aún no puedo creer que gente siga criticando a Eiza solo porque ella tiene la posibilidad de hacer lo que muchos desearían, cambiar algo de ella que la hacía sentir insegura", "Wow es la artista mujer juvenil mexicana de su generación que más lejos ha llegado", "Cada día he empezado a admirarla más me encanta simplemente!!!!!! Quisiera hablar inglés tan fluido como ella, serás mi inspiración", escriben las redes sociales.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para Eiza González, pues como otros artistas también tiene mucho hate, pues a muchos no les gusta su manera de actuar y hasta han dicho que es un poco engreída desde que la hemos visto triunfar en Hollywood, pero ella lejos de ponerse a pelear sigue clara en su meta de ser una gran celebridad.

Cabe mencionar que se ha dicho mucho sobre una supuesta relación con el actor Jason Momoa, pero varios medios aseguran que el romance les duró muy poco, pues al parecer ya no están saliendo quedando como buenos amigos supuestamente, aunque a muchos les había agradado el noviazgo.