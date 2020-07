Eiza González se deja los labios como Lis Vega y su rostro es otro

Quien está en el ojo del huracán por un supuesto aumento de labios es Eiza González, quien compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto, donde aparece con unos enormes labios carnosos al estilo de Lis Vega, lo que causó polémica en redes sociales, por lo que tuvo que borrar la foto, aunque varias fan page dedicadas a ella, ya la habían tomado.

En la foto se puede ver a Eiza Gonzalez con un cabello esponjado y un sombrero rosa, pero lo que más llamó la atención no fue su look, sino los enormes labios que dieron mucho de que hablar, ya que el tamaño era muy evidente por lo que fue cuestionada por sus mismos fans, pero fueron tantos los ataques que recibió la actriz que decidió borrarla y es que en más de una ocasión la joven ha sido cuestionada por sus retoques estéticos.

"Aumento de labios y cambio completo de rostro jajaajajajjja", "Yo solo veo una Bichetomia muy pronunciada", "Pues es su cuerpo es su dinero puede hacer lo que le de la gana sin que nadie tenga que opinar", "No parece Ella, pero se ve bella", "Pus era el único arreglito que le faltaba, por que ya se había hecho todos los habidos y por haber", "A mi me parece que le pico una abeja pero si ella se siente bien y cómoda así ps bien por ella", le escribieron a Danna Paola en redes sociales.

Así lucia hace unas meses Eiza González antes del aumento de labios/Instagram

Recordemos que desde su ascenso a Hollywood Danna Paola modificó las facciones de su rostro que van desde una rinoplastia, hasta una bichetomía, con los cuales logró un rostro más armonioso y bello aunque muchos han cuestionado estas decisiones de la también cantante, pues los fans aseguran que no se está aceptando como realmente es.

Los labios de Eiza González ahora lucen muy diferentes/Instagram



Por si fuera poco muchos haters han cuestionado las apariciones de Eiza González en los eventos de Hollywood, y uno de los más polémicos fue cuando apareció con un vestido en color amarillo con el que se convirtió en víctima de los memes, por lo que tuvo que ser apoyada por colegas del espectáculo mexicano quienes la defendieron de las burlas.

Así lucía Eiza González cuando empezó en el mundo de las telenovelas en México/Instagram

Lis Vega atacada

Lis Vega al igual que Eiza González ha sido muy criticada en redes sociales debido al aumento de sus labios los cuales han dado mucho de que hablar en redes sociales y es que sus fans le han dicho que haciendo este tipo de procedimientos estéticos lo único que hace es destruir su belleza natural, pero ella ha sido muy clara sobre el porqué decidió aumentárselos.

Y es que hace algunos años sufrió una caída cuando se encontraba ensayando, por lo que tuvo que inyectarse los labios para disimular la cicatriz que le quedó en la parte inferior del labio.

El antes y el después de Lis Vega ha dado mucho de que hablar/Instagram

Me puse colágeno en la boca porque yo tengo una cicatriz aquí la ves, yo me caí del Salón México hace muchos años te acuerdas yo era novia de Federico me caí en un ensayo antes de entrenar, y me caí de bocas y me dieron nueve puntos, razón por la cual se inyectó colágeno.



Por otro lado la cubana también ha dicho que se ha sometido a otras cirugías plásticas para tener un cuerpo de ensueño dejando en claro que está a favor de las operaciones para verse y sentirse bien consigo misma.

"Esto yo no lo hago para ser perfecta, yo soy perfecta como soy internamente el cuerpo es prestado y es mi utensilio de trabajo se me quitaron los cachetes de la dieta y se me colgó la piel vez entonces esto ya no va a existir y en la piel también en el abdomen si bien estoy marcada obviamente no tengo grasa, pero ves es una piel flácida..." dijo Lis Vega cuando se hizo una pequeña operación en el abdomen, pues era algo flácido.

