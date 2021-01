Eiza González se deja tocar el seno por parte de la actriz Rosamund Pike

Eiza González de 30 años, está en la mira de todos sus fans y haters en estos momentos, esto después de combatir una foto en su Instagram, donde aparece junto a la actriz Rosamund Pike de 41 quien le toca el seno a la actriz originaria de la Ciudad de México, quien le estaba dando publicidad a la película I Care a Lot la cual hicieron juntas.

La foto alcanzó los 300 mil likes en Instagram, además de varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber a las dos actrices que se ven muy bien juntas, pero eso no es todo, pues a Eiza González, quien fue la que se llevó la gloria por la foto, fue elogiada por lucir un rostro bastante natural, pues desde hace tiempo se ha dicho que la mexicana tiene una cara muy bonita,

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para Eiza González, ya que fue muy criticada en el pasado y todo por haberse sometido a cirugías plásticas en su rostro para verse más hermosa, lo que provocó el disgusto de algunos de sus fans por no quererse tal cual, pero ella decidió darle vuelta al hate que recibe en redes del cual hablaremos más adelante.

"Estoy tan emocionada y orgullosa de ti gracias por llevarnos tan alto a los latinos", "Son una bomba juntas Contando los días para poder verlas", "Me muero por ver esa película, dos de mis actrices favoritas, México esta muy bien representado con mi Bella Eiza", "Ustedes lo mataron en este gran momento trabajando con ustedes dos", "Que año se viene bebé!! Orgullosa de vos y todo lo que vas logrando!! vamos por mucho más te mereces todo lo bonito de este mundo", le escriben a la actriz.

Regresando con los ataques hacia Eiza González, desde hace tiempo los haters se molestaron con la ex actriz de telenovela, supuestamente por haber olvidado sus raíces y sus inicios en Televisa, pero eso no es todo pues también causó disgusto por ya no querer hablar en español, por lo cual se le han ido con todo a la chica.

Leer más: Eiza González muestra el maquillaje con el que destaca sus bellos ojos cafés

Y es que en algunas entrevistas le han dicho en los comentarios a Eiza González, la razón por la cual se le ha subido supuestamente los aires de diva, pero ella lejos de contestar prefiere seguir cosechando éxitos en Hollywood, donde ha realizado filmes a lado de varios famosos como La Roca y Emma Roberts con quienes la guapa mujer se lleva de maravilla.

Leer más: Al bordo del llanto, Eiza González muestra su faceta más vulnerable

Ahora pasemos al cuerpazo de diosa que se carga Eiza González, pues para estar en las grandes ligas como ella, sabe muy bien que debe cuidar su físico, por lo que Eiza González de inmediato se puso hacer ejercicio cuando supo que Hollywood le abrió las puertas, por lo que ahora luce como una verdadera diosa.

Otra de las cosas que emocionan a los fans de Eiza González, es que ella en vez de andar con escándalos trata de alzar la voz por las personas que menos tienen es decir le gusta ayudar en fundaciones de caridad, además de apoyar a colegas que están incursionando en el medio, por lo que es una mujer muy solidaria.

Eiza González sorprendió a todos por la imagen/Instagram

En cuestiones de amor Eiza González prefiere quedarse callada, pues lo último que se sabe es que sale con el actor Dusty Lachowicz con quien se le vio en Los Ángeles el año pasado, pero hasta el momento la chica no ha dicho nada en redes sociales, pues no quiere crear controversia de ningún tipo.