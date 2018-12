Eiza González y el peinado distintivo que todas quieren

La actriz Eiza González quién es una de las famosas mexicanas más exitosas en Hollywood dejó a todos impactados con su último peinado, el cual resalta su belleza, elegancia y hasta facciones muy bien definidas con uno de los looks más novedosos que ha usado hasta el momento.

La famosa de 28 años eligió el maravilloso look para un evento de una de su más reciente película llamada "Welcome to marwen" el outifts elegante compuesto por una blusa de seda lila con lunares, saco en color marfil, maquillaje natural pero muy femenino, y el famoso peinado estrella: una coleta alta que al mismo tiempo también era una media cola.