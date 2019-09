Eiza González y el sexy vestido con el que resalta su figura.

La actriz mexicana Eiza González, quien radica en Los Ángeles, California, Estados Unidos, se muestra en redes con un sexy vestido que le permite resaltar la gran figura que tiene. Eiza siempre se convierte en tendencia y esta vez no es la excepción.

Eiza González, protagonista de películas como “Baby Driver” y telenovelas como "Amores verdaderos", siempre logra llamar la atención en cuanto lugar público se presenta, ya sea en plan de trabajo o de placer.

Eiza siempre luce espectacular con lo que se pone, y en esta ocasión asistió como invitada al evento “Yes We Can y This Is About Humanity” en el Hotel Beverly Hills y portó un vestido en color azul con olanes y escote cuadrado.

A Eiza le gusta hacer labor social y cada vez que puede, lo hace. En días pasados también estuvo en Tijuana para visitar a niños en un albergue, según reporte de portales de noticias como Grupo Fórmula.

Eiza González se une a la tendencia #polkadot y nos encanta! pic.twitter.com/hV1dhCTXRI — Mister137 (@ElMister137) September 20, 2019

Eiza combina su atuendo con unas botas metálicas y dos largos collares que la hacen verse aún más espectacular. El estilo polka dot le queda como anillo al dedo.

Eiza González Reyna nació en Caborca, Sonora, México, el 30 de enero de 1990 y es es una actriz y cantante mexicana, conocida por sus papeles de Lola Valente y Clara Molina en la series, "Lola, érase una vez" y "Sueña conmigo", respectivamente.

La actriz apoya la organización que se encarga de crear conciencia sobre las familias de inmigrantes �� https://t.co/336Inm8yHE — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) September 18, 2019

Actualmente se transmite por Las Estrellas la telenovela "Amores verdaderos", en la que tamibién actúa y donde encarna a Nikki Brizz Balvanera.

Según información en su biografía, durante 2014 logra reconocimiento internacional al interpretar a Santanico Pandemonium en la serie original "From Dusk till Dawn".

Eiza dejó México para irse a radicar a Los Ángeles, California, Estados Unidos, y buscar oportunidades en el cine. Las ha encontrado y ha logrado filmar varias películas, entre ellas "Bienvenidos a Marwen", "Alita" y de recién estreno "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw".