El 90's Pop Tour arrasó de nuevo en la Arena CDMX

Por novena ocasión el espectáculo noventero abarroto el recinto. Una de las cantantes apareció en el escenario pese a su embarazo de alto riesgo, hubo banderas en apoyo a la comunidad LBGT y prometieron regresar por décima y última ocasión en agosto de este año.

Este jueves por la noche, el concepto 90s pop tour encabezado por las agrupaciones OV7, JNS, Caló, The Sacados, Kabah, Magneto y otras más abarrotaron por novena ocasión la Arena CDMX.

Pese a la intensa lluvia que cayó en la capital del país, el concierto comenzó con apenas 30 minutos de retraso. Eran las 21:30 horas cuando las luces se apagaron y la máquina del tiempo se encendió para llevar a todos los presentes a un viaje por la época del pop mexicano de los años 90.

Los gritos de emoción y entusiasmo se escucharon desde los primeros acordes de la canción de Kabah; Antro, con la cual arrancó el viaje por aquella época musical con duración de más de tres horas de concierto.

Entre cambios de vestuario, iluminación, músicos y la tecnología del escenario de 360 grados, el espectáculo del 90's Pop Tour hizo que la gente, desde la pista hasta la butaca más alta, lo gozará. Foto: Reforma

Si bien este concepto hace que todos los artistas interactúen en el escenario, también hay un momento en este espectáculo en el que cada grupo tiene la oportunidad de aparecer solo en el imponente escenario de 360 grados.

En esta ocasión, el grupo OV7 regaló a sus fanáticos una gran sorpresa, y es que desde hace meses solo actúan cuatro de sus cinco integrantes de base, pues Erika Zaba debido a su embarazo considerado de alto riesgo, ha dejado el tour, sin embargo, en esta novena Arena apareció junto a sus compañeros para cantar su éxito Locura de Amor.

Lidia Ávila dijo a todos los presentes sentirse emocionada por tener a dos integrantes más en el escenario refiriéndose a Erika y su bebé. “Bienvenida a tu casa guey, que emoción” dijo Lidia.

Emocionada, Erika agradeció el recibimiento del público. “Es cierto que me baje de la gira por este gran deseo de ser mamá, deseo que se ha cumplido y hoy cumplo 4 meses y medio de embarazo, así que no podía faltar a esta Arena, yo he venido de espectadora, los he aplaudido desde atrás, pero hoy sí le dije al doctor: “Doctor una canción, bueno dos” así que haré dos esta noche, si no luego van a decir “algo le pasó” No me ha pasado nada, simplemente es lo que me permitió el doctor”, reveló emocionada la cantante, mientras que los presentes la colmaron de aplausos y gritos de apoyo.

En el 90's Pop Tour se escucharon temas de OV7, Mercurio, Magneto, JNS, Caló y The Sacados. Foto: Reforma

Resaltó que durante esta intervención de OV7, todos sus integrantes dirigieron unas palabras, lo que no a muchos les pareció, pues cuando Ari Boroboy decía su parte, en un momento el cantante guardó silencio para escuchar a los presentes y dijo “Que ya me calle” lo que tomó con buen humor y continuó el concierto.

Así todos los artistas continuaron el concierto con las combinaciones que han hecho de este concepto algo único, dando paso a los éxitos de OV7, Kabah, JNS, Caló, Mercurio, Magneto, y los argentinos The Sacados.

Otra de las sorpresas que dieron a su público fue que en la interpretación que hacen todas las mujeres del 90s pop tour del tema de JNS, Entre Azul y Buenas Noches, cada una de ellas sostuvo una bandera con los colores del arcoíris como apoyo a toda la comunidad LBGT, lo que provocó aún más euforia en los presentes.

De esta manera el concepto noventero seguirá de gira en esta tercera y última etapa en lo que resta del año 2019, por lo que anunciaron que la décima y última Arena CDMX la realizarán el próximo 24 de agosto.