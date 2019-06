El ARMY da gran sorpresa a BTS, cantan al unísono Young Forever

Londres, Inglaterra.- BTS no solo ha dado los mejores conciertos de su gira "Love Yourself: Speak Yourself" en el Estadio Wembley, sino que ha vivido uno de los mejores momentos en sus casi seis años como agrupación. El ARMY les tenía una significativa y bella sorpresa en la parte final del show del domingo.

Durante el concierto de ayer domingo en el Estadio Wembley, mientras Bangtan se cambiaba de vestuario, en las pantallas del escenario apareció una indicación para el fandom:

Atención ARMY tenemos una misión secreta para ustedes, únanse a nosotros para ayudar a sorprender a los chicos de BTS en el show de esta noche.

Después del último comentario y antes de empiece Mikrokosmos, aparecerán las palabras 'ARMY canta', cuando salga cantemos juntos el coro de Young Forever tan fuerte como puedas. Manténgalo en secreto para que podamos hacer de este un momento inolvidable para ARMY y BTS.

[INFO 190502]



Proyecto organizado por fans en el Wembley para BTS, cuando los chicos terminen de decir sus últimas palabras y antes de que empiece mikrokosmos, ARMY cantarán el coro de “Young Forever” para ellos ��#BTSatWembley_D2 #BTSatWembley pic.twitter.com/mknNATUEpk — MOONCHILD 912�� CHILE (@MOONCHILD_912) 2 de junio de 2019

Y así fue. Luego de que los Idols expresaran sus sentimientos ante sus conciertos en la capital inglesa y antes de que iniciara la canción final del show, Mikrokosmos, la sorpresa comenzó. BTS miró la leyenda en las pantallas "ARMY SING"...3...2...1...el momento más emotivo daba inicio.

Bangtan no podía creer lo que ocurría, el fandom cantaba a todo pulmón Young Forever. El primero en llorar fue Jimin, ya que es una canción que lo ayudó a encontrar la razón del por qué seguir. RM sonreía de alegría, Jungkook, Jin y J Hope no pudieron evitar las lágrimas; V y Suga miraban al ARMY con muchos sentimientos encontrados.

"Esto es injusto Young Forever no era parte de la lista de canciones", expresó Namjoon con una inmensa alegría. Jungkook cantó por un momento junto con el fandom.

Young Forever forma parte del primer álbum recopilatorio de BTS "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever", lanzado en 2016. El coro cantado por el ARMY dice en su traducción al español:

Por siempre seremos jóvenes, bajo la lluvia de pétalos de flores continúo corriendo tan perdido en este laberinto, por siempre serémos jóvenes incluso si caigo y me hiero a mi mismo seguiré corriendo hacia mi sueño.