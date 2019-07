El ARMY de BTS celebra sexto aniversario con bellos mensajes

BTS cuenta con un fabuloso fandom que lo ha llevado a romper récords, a asistir a importantes eventos de la industria musical como los Grammy o los Billboard...y mucho más. El ARMY celebra este lunes su sexto aniversario. En redes sociales festejan los 6 años de su nacimiento con significativos mensajes.

A través del hashtag #ArmyMeansFamily (tendencia mundial en Twitter), los integrantes del ARMY se refieren a este fandom como una gran familia que simplemente apoyan a siete chicos quienes a través de su música, les han cambiado su vida.

"Dicen cómo amo tanto a siete personas que no conozco, no importa la edad, la raza ni el idioma.Yo los voy a amar siempre, me hacen bien con solo verlos en la pantalla, los siento a mí lado por más kilómetros que haya, son inexplicables", comentó una fan de BTS.

"Ser ARMY es lo mejor que me pudo pasar en la vida, gracias BTS por darnos este nombre, gracias BTS por existir. Desde que me uní al fandom he llorado, he reido, he sentido una emoción que me nunca sentí", recalcó otra seguidora de la banda originaria de Corea el Sur, agregando:

Bangtan me savó de caer en la oscuridad de mi alma, gracias.

Ellos fueron los que iluminaron las estrellas en mí galaxia ,me alegra saber que soy army y que estoy siguiendo a las personas correctas, BTS y army es una familia hermosa que no se va a separar nunca y estoy orgullosa de pertenecer a ella. Gracias BTS

Para quienes aún no pertecen al ARMY, que en inglés significa Adorable Representative M.C. for Youth (Ejército que siempre apoya a los chicos de BTS), y desean formar parte de esta genial familia, hay unos códigos que debes seguir y respetar:

Estar orgullosa (o) de pertenecer al ARMY.

Nunca hacer caso de los comentarios haters hacia Bangtan, pero tampoco atacar otros fandoms.

Apoyar a los chicos en todo momento (premios, votaciones, lanzamientos...).

Fue el 13 de junio de 2013 cuando Big Hit Entertainment lanzó a la banda conformada por Jungkook, J Hope, Suga, Jimin, V, Jin y RM. Semanas después, el 9 de julio para ser exactos, nació el fandom que poco a poco pasaría de decenas a millones de integrantes alrededor del mundo, esa familia a quien BTS llamó ARMY.

Los mensajes o discursos que Bangtan da tanto en premiaciones, programas de televisión, conciertos y más, son palabras dedicadas especialmente a sus fieles seguidores. Y ni que decir de la infinidad de canciones que han compuesto para el ARMY. No está demás aquel hermoso discurso que Namjoon dio en una aparición histórica en la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2018.

“El verdadero amor comienza amándome a mi mismo, vamos a dar un paso más. Hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos. Así que ahora, ahora te pido que hables por ti mismo. Me gustaría preguntarles a todos, ¿Cuál es su nombre?, ¿Qué te emociona y hace latir tu corazón? cuéntame tu historia, quiero escuchar tu voz y quiero escuchar tu convicción".

No importa quién seas, de dónde eres, tu color de piel, tu identidad de género, habla por ti mismo. Encuentra tu nombre y encuentra tu voz hablando tú mismo.

"Como la mayoría de las personas, he cometido muchos y varios errores en mi vida. Tengo muchas fallas y muchos miedos más, pero me abrazaré lo más que pueda y estoy empezando a amarme poco a poco. ¿Cuál es tu nombre? Habla por ti mismo”, señaló el líder de BTS.