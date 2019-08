El ARMY de BTS conmemora el aniversario del mixtape de Suga

El ARMY de BTS celebró en redes sociales usando varios hashtag como #3YearsWithAgustD el tercer aniversario de Agust D, el primer mixtape que lanzó Min Yoongi (mejor conocido como Suga); dicho trabajo musical se lanzó para su descarga digital gratuita y para streaming en SoundCloud.

Suga se convirtió en el segundo integrante de BTS en lanzar un mixtape (Kim Namjoon estrenó su primer mixtape en solitario, llamado RM en 2015). La mente maestra de Yoongi creó más de 60 canciones entre 2014 y 2016, cifra que ascendía a 80 contando colaboraciones y los temas finalmente publicados. Él mismo expresó que era difícil crear esa clase de ritmos y letras para BTS y que como Agust D podía expresarse libremente.

El rapero de BTS explicó previo al lanzamiento de Agust D, que había elegido publicar un mixtape en vez de un álbum, porque le parecía que un álbum estaba atrapado dentro de una estructura fija y que además, hubiese sentido la presión de que el álbum entrase en las listas de Melon.

Quiero expresar mi yo transparentemente con el propósito de hacer todo lo quería hacer.

Suga empezó a componer el tema principal (Agust D) en 2011 con la intención de hablar de su verdadero yo que otros no conocían.

"El mixtape tiene todo lo que quería hacer con el hip-hop como base, hay fuertes letras que harán que la gente diga ‘¿Eh? ¿él hizo esto?’ y '¿está bien que escriba ese tipo de letras?'. De todas formas, me siento aliviado porque fui capaz de contar mis historias”, comentó Yoongi en una entrevista con la revista Grazia.

En esa entrevista en agosto de 2016, Suga respondió cuando le preguntaron por sus sueños: "los medios de comunicación persiguen historias y establecen los estándares de belleza dependiendo de lo delgado/a que es alguien. Sin embargo, hay gente al otro lado del mundo que muere de hambre porque no tienen qué comer. Es necesario que haya más atención hacia ese lado".

Si me convierto en una persona con influencia y honorable ¿no seré capaz de llevar la atención de la gente hacia ese lado?

El mixtape de Suga llegó acompañado de dos videos musicales: Agust D y Give it to Me; el concepto del vídeo Agust D es la "juventud errante" y cuenta la historia de cómo Suga escapa después de estar atado y encerrado en una auto-caravana, para después nacer como Agust D.

“Quiero revelar mis honestos pensamientos sobre la juventud”, resaltó a la revista Marie Claire.