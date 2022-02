El ARMY mexicano podrá disfrutar en Cinépolis el show "BTS Permission to Dance On Stage - Seoul"

Fue el 29 de octubre de 2019 cuando BTS llevó a cabo el cierre de su aclamado tour mundial "Love Yourself: Speak Yourself", en el Estadio Olímpico de Seúl, en su natal Corea del Sur. Más de 129 mil boletos fueron vendidos para aquella presentación. Para abril de 2020, "Los chicos a prueba de balas" regresarían a este estadio, para dar inicio al "Map of the Soul Tour", sin embargo, tuvieron que ser pospuestos y luego cancelados definitivamente, a causa de la pandemia del Covid-19.

Esto entristeció tanto a BTS como ARMY. Luego de una larga espera RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, volverán a ofrecer una serie de conciertos presenciales en el Estadio Olímpico de Seúl.

Big Hit Music informó los conciertos "BTS Permission to Dance On Stage - Seoul", se llevarán a cabo el 10, 12 y 13 de marzo de este año. "Un show para que BTS y ARMY bailen juntos", se lee en el comunicado de la agencia que representa a Bangtan.

¡Únanse a nosotros, mientras BTS y ARMY se vuelven uno, una vez más con música y baile! No necesitamos permiso para bailar.

Asimismo, Big Hit dio a conocer las restricciones que tendrán los fans que asistan a los conciertos, siguiendo las reglas de las autoridades de salud, ante la pandemia del Covid-19. "Animar en voz alta, gritar, cantar y ponerse de pie durante 'BTS Permission to Dance On Stage - Seoul', está estrictamente prohibido, de acuerdo con las pautas gubernamentales".

Ante esto, el fandom podrá usar unos "aplaudidores" que tendrá un eslogan con un mensaje de ARMY para BTS. Los fans podrán enviar a la agencia, ideas de mensajes para estos artefactos.

Los conciertos presenciales del 10 y 13 de marzo, se llevarán a cabo simultáneamente con la transmisión en vivo en línea, mientras que el concierto del 12 de marzo, se transmitirá a través de "live viewing" en gran parte del mundo a través de salas de cine. En México, el ARMY podrá disfrutarlo en Cinépolis.

En el comunicado también se mencionó que los asientos para el concierto, cumplirán con las pautas de espacio exigidas por las medidas de control de Covid-19, implementadas por el gobierno local.

"El evento puede cambiarse o cancelarse según el nivel de distanciamiento social, si se cancela el concierto en persona, su boleto será reembolsado en su totalidad y se proporcionarán detalles adicionales con respecto a los cambios en el evento. Nos gustaría agradecer a todo ARMY, por esperar pacientemente un concierto en persona que se llevará a cabo en Corea".