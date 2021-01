El ARMY recibe una poderosa carta de RM de BTS, llena de esperanza ante la llegada del 2021

No por nada RM es el líder de BTS. El rapero, productor y compositor siempre tiene las palabras adecuadas que reconfortan al ARMY y que dejan una profunda reflexión. Con la llegada del año nuevo 2021, Kim Namjoon publicó una carta en Weverse (la comunidad global de Bangtan), donde mencionó que el 2020 fue un año que se burló de todas nuestras expectativas de que fuera especial como su nombre.

El Idol se preguntó si tenía sentido estar en un escenario sin público y sin los gritos de euforia de sus fans. Contó que estando sentado en la sala de espera del estudio el día de ayer y el día anterior, sigue pensando que realmente hemos llegado a un mundo donde las tonterías se vuelven un sentido. "Está sensación de impotencia, es como una gota de agua que cae entre las rocas. Siento que tengo que levantarme y luchar contra todo lo que representa un fracaso, pero los dedos que me dicen que me quede en el mismo lugar".

RM escribió en su carta que sigue leyendo libros, probando cosas desconocidas que comienzan con 'untact', así como probando comida a domicilio. "Fue un año que probamos todo dentro de esa pequeña área de nuestra habitación, todavía lo estamos pasando. En cualquier sentido pasa el tiempo y el mundo gira".

Al partir partir este año que parecía que nunca nos dejaría, las personas que han sobrevivido y esperaban la primavera, ¿realmente llegaría la primavera? ¿Vendrá una primavera como una verdadera primavera?

Kim Namjoon debutó con BTS el 13 de junio de 2013. Foto: Weverse

El rapero surcoreano no quiere decepcionarse, "así que no quiero esperarlo, pero quiero ser capaz de sostener algo así como una miga de esperanza. Me recuerdo a mí mismo una vez más que todavía estamos recibiendo amor y atención de muchas personas incluso en este frío invierno, y me sigo diciendo que no me romperé fácilmente. Incluso si no hay nadie, te escucho. Mientras pasaba el tiempo, pensaba escribirlo de una forma breve y tranquila, pero a medida que escribía estas mordaces palabras, creo que estaba lejos de ser un hermoso árbol".

Kim Namjoon, conocido por el ARMY de BTS como Rap Monster o RM, recalcó en su escrito que tomará el 2020 como una lección de cosas que dio por sentado. "Aunque no lo sepamos, debe haber algo que nos enseñe, solo espero no tardar tanto en darme cuenta". (Con spoilers de su mixtape, Taehyung de BTS agradece al ARMY por sus felicitaciones de cumpleaños).

Namjoonie señaló que el resplandor del sol cuelga del alero y que escribió esta carta, al inmenso polvo como él que intentaba sobrevivir en cualquier forma dentro de ese punto azul. Asimismo esta carta la escribió a esos "cínicos familiares que están afuera para amenazarnos y devorar. Este año, después de todo, no fue en vano. A la mente viene la palabra amor, pero busco palabras mejores y mas gastadas para escribir gracias por estar dispuesto a unirte a nosotros en este agotador viaje, en medio de estos días de agotamiento".

Quiero que estén sanos y se rían mucho juntos. Caminemos juntos hacia un día de primavera, te amo. Gracias por tu trabajo este año, espero poder darte fuerza. Recuerda que no pueden cancelar la primavera. ¡Feliz Año Nuevo!