El ARMY sale en defensa de BTS ante los despectivos comentarios de un locutor alemán

Un locutor de la radio alemana de nombre Matthias Matuschik, quién trabaja para la estación Bayern3 de Baviera, Alemania, hizo en un reciente programa unos comentarios muy despectivos llenos de racismo en contra de BTS, lo que provocó la molestia e indignación del ARMY, el fiel ejército de "Los chicos a prueba de balas". En dicho programa radiofónico se estaba comentando sobre el cover que Bangtan Sonyeondan hizo de la canción "Fix you" de la banda británica Coldplay en su MTV Unplugged.

El locutor de radio comparó a BTS con un virus que debía eliminarse: "son un virus de mierda para el que, con suerte, también habrá una vacuna pronto". Matthias Matuschik consideró una "blasfemia" el cover que presentaron RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en el reciente show "desenchufado" que llevaron a cabo para la cadena de televisión estadounidense MTV. Asimismo se refirió a los integrantes de la agrupación musical originaria de Corea del Sur, como "pequeños imbéciles".

"Estos pequeños imbéciles se jactan del hecho de que cubrieron 'Fix you' de Coldplay, esto es una blasfemia y eso es lo que digo como ateo, esto es un sacrilegio, por eso estarán de vacaciones en Corea del Norte durante los próximos 20 años".

Posteriormente ante la molestia que sus palabras causaron, sobre todo en el fandom de BTS, el locutor de radio trató en enmendar la situación de esta manera: "no me pueden acusar de xenofobia, tengo un coche de Corea del Sur, tengo el coche más genial de todos los tiempos".

El ARMY, uno de los fandoms más grandes y poderosos del mundo, "inundó" Twitter con mensajes llenos de amor y apoyo a BTS. Mediante varios hashtag como #NOtoRacism, expresaron su sentir al respecto. "Es increíble lo asquerosa que puede llegar a ser la sociedad, es sumamente increíble que en pleno 2021 la gente te siga discriminando por tu nacionalidad, color de piel, género etc. Todo de ellos es increíble, sus letras que es algo que no muchas personas se detiene a leerlas por el simple hecho de estar en coreano, pero en verdad si tú lees lo que ellos nos transmiten sabrás porque los protegemos tanto. Ellos son de las personas más amables y humildes que he conocido, definitivamente no merecen todo el odio que se les está dando", escribió una fan.

El DJ y productor musical estadounidense Steve Aoki, quien ha colaborado con BTS, expresó en sus redes sociales:

Absolutamente inaceptable la forma en que el locutor de radio Matthias Matuschik habla sobre el odio y el racismo en general, y mucho menos a mis hermanos. Estoy con BTS para condenar el odio de cualquier tipo y detener este tipo de prejuicios donde podamos. Debemos permanecer unidos. Difunde amor, no odio.

BTS presentó cinco maravillosos número musicales en su MTV Unplugged. Foto: Big Hit Entertainment

Otra fan resaltó que debemos tener presente "que no sólo se trata de Bangtan o K-Pop, las personas asiáticas sufren constantemente del racismo". En un comunicado la estación de radio Bayern3, mencionó que el locutor solo pretendía expresar su disgusto por el cover de BTS en su MTV Unplugged transmitido a nivel mundial el pasado martes 23 de febrero. La estación de radio asegura que en ningún momento la intensión era herir los sentimientos del ARMY.

"En este caso, en un intento de expresar su opinión de una manera irónicamente exagerada y con exagerada emoción, se equivocó en su elección de palabras". Hasta el momento BTS o su agencia Big Hit Entertainment, se han pronunciado ante esta situación. "Debemos alzar la voz no solo por BTS, sino por todas aquellas personas que se enfrentar al racismo día con día, no importa si eres asiático o latino, alza la voz, habla por ti mismo", compartió una ARMY en Twitter.

En el canal de YouTube de MTV UK, donde fue publicado el cover que los Idols hicieron de "Fix you" de Coldplay, se escribió el siguiente mensaje: "nos oponemos al racismo, el odio, la violencia y el aumento de los ataques contra la comunidad asiáticoamericana e isleña del Pacífico". Ante todo esto, cabe recordar estas poderosas palabras de Kim Namjoon, mejor conocido como RM. El líder de BTS dijo en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2018: