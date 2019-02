El ARMY se divierte y apoya a los chicos de BTS en el "selca day"

Cuando el ARMY se lo propone, es capaz de conseguir cualquier récord para los Bangtan Boys, así como hacer de diversos hashtag tendencia mundial. Tal es el caso de #ARMYSelcaDay. ¿De qué se trata?...simplemente apoyar a los talentosos chicos de BTS y divertirte a la vez.

Si ya entraste a Twitter, seguramente que el hashtag #ARMYSelcaDay es TT, el ARMY de BTS. ha estado posteando selfies divertidas.

No saben cuántas veces puse el temporizador y salí corriendo hasta mi cama, todo sea por Bangtan #ARMYSelcaDay pic.twitter.com/vj4WFx558d — �� (@Yxxngi_C) 4 de febrero de 2019

Para empezar, hay que saber que en Corea del Sur comúnmente se llama ‘selca’ a los selfies, por lo que el HT que están usando en las redes sociales señala que es el “Día del selfie de ARMY”. Sin embargo, aún habría que aclarar de qué se trata este día.

De acuerdo con el ARMY, el primer martes de cada mes (en Corea ya es martes por diferencia de horario) es el día elegido para que los fans de BTS se tomen un selfie (‘selca’) imitando a alguno de los siete Bangtan Boys (V, Jungkook, Jimin, Suga, Jin, J-Hope y RM).

La idea es que el selfie se asemeje lo más posible a la fotografía original. Sin embargo, no existen reglas para este día, un ARMY puede subir simplemente su selfie con el hashtag #ARMYSelcaDay y mostrar de este modo su apoyo a la banda de una forma divertida.

Aunque no existen reglas como ya se comentó, si hay una petición especial del ARMY: "por favor, si vas a subir una foto no digas: "si lo se, soy super fea". En verdad no entiendo eso de que 'miren mi foto soy horrible'".

[TIP LOVE YOURSELF]

En el proceso para amarme a mí mismo, conocerme es un punto clave, porq solo cuando se quién soy aprendo a darme el valor q merezco, no voy a necesitar razones ni conceptos ajenos, el mío basta.



��Nos encanta verlos participar en el #ARMYSelcaDay ��@BTS_twt pic.twitter.com/o1JdHOK8Xg — BTSxARMY ���� (@btsxarmycol) 4 de febrero de 2019

"No es para ofender a nadie, pero si la subiste no te autocritiques. Si no quieres mostrar tu selca porfavor no critiques las de los demás y respeta. Repito, esto no es para mostrar lo hermosa que soy, es para reír y divertirse un rato, mientras apoyamos a BTS", resalta el ARMY.